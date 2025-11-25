Rezept für weissen Glühwein
Zubereitung: ca. 15 Minuten
Zutaten:
für ca. 4-6 Becher Glühwein
- 1 Flasche Weisswein z.B. Fendandt
- 2 Zweige Rosmarin
- ca. 20 Gramm Zucker
- 1 Orange
- 2 Mandarinen
- 2 Stück Sternanis
- 1 halbe Zitrone
- 1 Vanilleschote (Samen auskratzen)
- einige getrocknete Kardamomkapseln
- 2-3 Sternanis
- Ahornsirup
Zubereitung
- Die Flasche Rotwein ca. 2 Stunden mit den Gewürzen und der Hälfte der Zitrusfrüchte (ohne Zitrone) beizen, also bei Raumtemperatur ziehen lassen. Wer noch intensiveren Geschmack möchte, kann die Dauer des Beizens auch verlängern.
- Die Weinmischung mit allen Gewürzen, Orangen, Clementinen und 2-3 scheiben Zitrone und dem Zucker bei tiefer bis mittlerer Hitze aufwärmen. Vorzugsweise ein Thermometer verwenden und die Glühweinmischung nicht über 70 Grad Celsius erhitzen. Sobald die Temperatur erreicht ist, den Topf vom Herd nehmen, den Saft der verbleibenden Orange und Mandarine beigeben und die Mischung noch 10-15 Minuten ziehen lassen. Dann mit etwas Zitronensaft abschmecken.
- Abschmecken und und dann warm mit einem frischen Schnitz Zitrone servieren.