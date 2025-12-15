Rezept Köstlicher Bratapfel

Rezept für köstlichen Bratapfel
Zutaten (für 4 Personen)
- 4 kleinere, möglichst rotschalige Äpfel
- Butter für vier Butterflöckli
Nach Belieben:
- Sauerrahm- oder Vanilleglacé, griechisches Joghurt, Crème fraîche, Doppelrahm oder steif geschlagener Rahm
- zerbröselte Meringues und / oder Sablés
- flüssiger Honig
- grobgehackte geröstete Haselnüsse oder Cashews
Zubereitung
- Die Äpfel beim Stil kreuzweise einschneiden und in eine feuerfeste Form geben. Je ein Butterflöckli auf den Äpfeln platzieren und bei 180 Grad in den Ofen schieben und ca. 30 Minuten backen. Oder so lange, bis die Äpfel ganz weich sind.
- Die Äpfel auf die Teller geben. Allenfalls mit einer Gabel leicht zerdrücken.
- Die Bratäpfel nach Belieben mit den oben genannten Zutaten anrichten und servieren.