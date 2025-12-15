 Zum Inhalt springen

Rezept Köstlicher Bratapfel

Kaum ist der Bratapfel im Ofen, beginnt es in der Küche wunderbar zu duften. Servieren Sie das wärmende Apfel-Dessert wahlweise mit Glacé, Crème fraîche oder griechischem Joghurt.

15.12.2025, 11:22

Rezept für köstlichen Bratapfel

Zutaten (für 4 Personen)

  • 4 kleinere, möglichst rotschalige Äpfel
  • Butter für vier Butterflöckli

Nach Belieben:

  • Sauerrahm- oder Vanilleglacé, griechisches Joghurt, Crème fraîche, Doppelrahm oder steif geschlagener Rahm
  • zerbröselte Meringues und / oder Sablés
  • flüssiger Honig
  • grobgehackte geröstete Haselnüsse oder Cashews

Zubereitung

  1. Die Äpfel beim Stil kreuzweise einschneiden und in eine feuerfeste Form geben. Je ein Butterflöckli auf den Äpfeln platzieren und bei 180 Grad in den Ofen schieben und ca. 30 Minuten backen. Oder so lange, bis die Äpfel ganz weich sind.
  2. Die Äpfel auf die Teller geben. Allenfalls mit einer Gabel leicht zerdrücken.
  3. Die Bratäpfel nach Belieben mit den oben genannten Zutaten anrichten und servieren.

Köstlicher Bratapfel

Rezept als PDF herunterladen

A point vom 19.01.2023 11:40 Uhr

