Rezept Blumenkohl-Salat mit knusprigem Strunk

Ein Rezept, wie man Blumenkohl nachhaltig verwendet und daraus einen erfrischenden Salat macht.

Rezept für Blumenkohl-Salat mit knusprigem Strunk

Für 4 Personen, Zubereitungszeit: 30 Minuten

Zutaten

Salat

1 grosser Blumenkohl*

Salz

Olivenöl

Aquafaba-Mayonnaise (siehe unten)

Zitronensaft nach Belieben

Schnittlauch, in Stücke geschnitten

* Blumenkohl aus dem Supermarkt oder vom Markt, mit gekappten Blättern. Wer einen ganzen Blumenkohl aus dem Garten hat, macht am besten aus dem Blattgrün Chips und nutzt nur die groben Blattrippen für dieses Rezept.

Aquafaba-Mayonnaise

50 g Aquafaba (Kichererbsenwasser)*

5 Kichererbsen nach Belieben

5 ml Condimento Bianco

150 ml neutrales Öl

Senf

1 Schuss Zitronensaft

Salz, Pfeffer aus der Mühle

* Aus einer Dose oder einem Glas mit Kichererbsen. Die Kichererbsen für andere Gerichte verwenden.

Zubereitung

Blumenkohl vorbereiten:

Die Röschen vom Strunk trennen und in feinste Scheiben (ca. 1 mm dick) schneiden – mit Mandoline oder Messer. Leicht einsalzen, kurz durchkneten und in ein Sieb geben. 10 Minuten stehen lassen, damit etwas Wasser austritt. Strunk und Blattrippen:

Auch den Strunk und die Blattrippen in sehr feine Scheibchen (ca. 1 mm) schneiden. In wenig Olivenöl rösten, bis sie eine gleichmässige, leicht dunkle Farbe annehmen. Mit Salz abschmecken. Aquafaba-Mayonnaise:

Aquafaba (optional mit 5 Kichererbsen) in einen schmalen Becher geben und wie Eiweiss aufschlagen – ideal mit Stabmixer oder Küchenmaschine.

Condimento Bianco zugeben und erneut mixen.

Dann das Öl langsam – zuerst tropfenweise, später etwas zügiger – unter ständigem Mixen einarbeiten.

Zum Schluss Senf, Zitronensaft, Salz und Pfeffer zugeben und abschmecken.

Die Mayonnaise kann wie herkömmliche Mayo verwendet werden. Salat mischen:

Die Aquafaba-Mayo mit den fein geschnittenen, eingesalzenen Blumenkohlröschen vermischen. Einige Tropfen Zitronensaft zufügen. Servieren:

Die angebratenen Scheibchen in einer Schale als Nest anrichten.

Den rohen Röschen-Salat darauf verteilen.

Mit Schnittlauch toppen. Nach Belieben mit Zitronenzesten dekorieren.



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