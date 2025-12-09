Safran-Spätzli
Beilage für 4 Personen / Zubereitungszeit: ca. 40 Minuten plus ca. 30 Minuten ruhen lassen.
Zutaten
- 300 g Knöpflimehl
- 1 Briefchen Safran
- 1 TL Salz
- 2 Eier
- 1 dl Milch
- 1 dl Wasser mit Kohlensäure
- 40 g Butter
- 20 g Schnittlauch
Zubereitung
- Mehl, Safran und Salz in eine Schüssel geben. Eier verquirlen und mit Milch und Wasser zum Mehl geben. Teig mit einer Kelle gut mischen, bis er glänzt und Blasen wirft. Zugedeckt ca. 30 Minuten ruhen lassen.
- Wasser aufkochen und salzen. Teig durch eine Spätzlipresse drücken oder portionsweise auf ein kalt abgespültes Holzbrettchen geben. Mit einem Spachtel dünne Teigstreifen direkt ins siedende Wasser schaben. Sobald die Spätzli an der Oberfläche schwimmen, mit einer Lochkelle aus dem Wasser heben und gut abtropfen lassen. In eine Gratinform geben.
- Butter in einer Bratpfanne erhitzen. Spätzli darin heiss werden lassen. Schnittlauch in feine Ringe schneiden. Spätzli mit Schnittlauch bestreuen und servieren.