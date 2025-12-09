Inhalt

Rezept - Safran-Spätzli Ein Herbstgericht mit einer besonderen Note. Autor: Anja Steiner

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Safran-Spätzli Beilage für 4 Personen / Zubereitungszeit: ca. 40 Minuten plus ca. 30 Minuten ruhen lassen. Zutaten 300 g Knöpflimehl

1 Briefchen Safran

1 TL Salz

2 Eier

1 dl Milch

1 dl Wasser mit Kohlensäure

40 g Butter

20 g Schnittlauch Zubereitung Mehl, Safran und Salz in eine Schüssel geben. Eier verquirlen und mit Milch und Wasser zum Mehl geben. Teig mit einer Kelle gut mischen, bis er glänzt und Blasen wirft. Zugedeckt ca. 30 Minuten ruhen lassen. Wasser aufkochen und salzen. Teig durch eine Spätzlipresse drücken oder portionsweise auf ein kalt abgespültes Holzbrettchen geben. Mit einem Spachtel dünne Teigstreifen direkt ins siedende Wasser schaben. Sobald die Spätzli an der Oberfläche schwimmen, mit einer Lochkelle aus dem Wasser heben und gut abtropfen lassen. In eine Gratinform geben. Butter in einer Bratpfanne erhitzen. Spätzli darin heiss werden lassen. Schnittlauch in feine Ringe schneiden. Spätzli mit Schnittlauch bestreuen und servieren. Rezept als PDF zum Herunterladen Safran-Spätzli Safran-Spätzli

Radio SRF 1, 9.12.2025, 11.40 Uhr