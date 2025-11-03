 Zum Inhalt springen

Rezept Safran-Risotto mit Quitte und Pilzen

Ein Herbstgericht mit einer besonderen Note.

03.11.2025, 13:55

Hauptgericht für 4 Personen / Zubereitungszeit: ca. 45 Minuten

Zutaten

  • 1 Zwiebel
  • 1 Knoblauchzehe
  • ca. 3 EL Olivenöl
  • 350 g Risottoreis
  • 2 dl Weisswein
  • 1 Briefchen Safran
  • 1 l Gemüsebouillon
  • Salz, Pfeffer
  • 1 Quitte à ca. 220 g
  • 200 g Pilze, z. B. Austernseitlinge
  • 20 g Schnittlauch
  • 60 g Parmesan am Stück
  • 30 g Butter

Zubereitung

  1. Zwiebel und Knoblauch hacken.
  2. Wenig Olivenöl erhitzen. Zwiebel und Knoblauch darin andünsten.
  3. Reis beigeben und mitdünsten, bis er glasig wird.
  4. Mit Wein ablöschen.
  5. Safran beigeben.
  6. Bouillon nach und nach dazugiessen.
  7. Risotto unter häufigem Rühren bei kleiner Hitze bissfest garen.
  8. Mit Salz und Pfeffer würzen.
  9. Quittenflaum unter fliessendem Wasser abreiben.
  10. Quitte schälen, vierteln und Kerngehäuse entfernen.
  11. Quitte und Pilze in dünne Scheiben schneiden und im restlichen Öl anbraten.
  12. Mit Salz und Pfeffer würzen.
  13. Schnittlauch in Ringe schneiden und beigeben.
  14. Parmesan reiben und mit der Butter zum Risotto rühren.
  15. Quitte und Pilze auf dem Risotto anrichten.
  16. Nach Belieben mit Parmesanspänen servieren.
Rezept als PDF zum Herunterladen

