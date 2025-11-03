Safran-Risotto mit Quitte und Pilzen
Hauptgericht für 4 Personen / Zubereitungszeit: ca. 45 Minuten
Zutaten
- 1 Zwiebel
- 1 Knoblauchzehe
- ca. 3 EL Olivenöl
- 350 g Risottoreis
- 2 dl Weisswein
- 1 Briefchen Safran
- 1 l Gemüsebouillon
- Salz, Pfeffer
- 1 Quitte à ca. 220 g
- 200 g Pilze, z. B. Austernseitlinge
- 20 g Schnittlauch
- 60 g Parmesan am Stück
- 30 g Butter
Zubereitung
- Zwiebel und Knoblauch hacken.
- Wenig Olivenöl erhitzen. Zwiebel und Knoblauch darin andünsten.
- Reis beigeben und mitdünsten, bis er glasig wird.
- Mit Wein ablöschen.
- Safran beigeben.
- Bouillon nach und nach dazugiessen.
- Risotto unter häufigem Rühren bei kleiner Hitze bissfest garen.
- Mit Salz und Pfeffer würzen.
- Quittenflaum unter fliessendem Wasser abreiben.
- Quitte schälen, vierteln und Kerngehäuse entfernen.
- Quitte und Pilze in dünne Scheiben schneiden und im restlichen Öl anbraten.
- Mit Salz und Pfeffer würzen.
- Schnittlauch in Ringe schneiden und beigeben.
- Parmesan reiben und mit der Butter zum Risotto rühren.
- Quitte und Pilze auf dem Risotto anrichten.
- Nach Belieben mit Parmesanspänen servieren.