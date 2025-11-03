Inhalt

Rezept - Safran-Risotto mit Quitte und Pilzen Ein Herbstgericht mit einer besonderen Note.

Safran-Risotto mit Quitte und Pilzen Hauptgericht für 4 Personen / Zubereitungszeit: ca. 45 Minuten Zutaten 1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

ca. 3 EL Olivenöl

350 g Risottoreis

2 dl Weisswein

1 Briefchen Safran

1 l Gemüsebouillon

Salz, Pfeffer

1 Quitte à ca. 220 g

200 g Pilze, z. B. Austernseitlinge

20 g Schnittlauch

60 g Parmesan am Stück

30 g Butter Zubereitung Zwiebel und Knoblauch hacken. Wenig Olivenöl erhitzen. Zwiebel und Knoblauch darin andünsten. Reis beigeben und mitdünsten, bis er glasig wird. Mit Wein ablöschen. Safran beigeben. Bouillon nach und nach dazugiessen. Risotto unter häufigem Rühren bei kleiner Hitze bissfest garen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Quittenflaum unter fliessendem Wasser abreiben. Quitte schälen, vierteln und Kerngehäuse entfernen. Quitte und Pilze in dünne Scheiben schneiden und im restlichen Öl anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Schnittlauch in Ringe schneiden und beigeben. Parmesan reiben und mit der Butter zum Risotto rühren. Quitte und Pilze auf dem Risotto anrichten. Nach Belieben mit Parmesanspänen servieren. Safran-Risotto mit Quitte und Pilzen Rezept als PDF zum Herunterladen Safran-Risotto mit Quitte und Pilzen

Anja Steiner