Mit ihrem unverkennbaren Aroma verleihen Quitten dem karamellisierten Dessertklassiker eine besondere Note.

Rezept Quitten-Tarte-Tatin

Dessert für 4 Personen / Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten + auskühlen lassen + 20 Minuten backen

Für 1 Kuchenblech à 24 cm Ø

Zutaten

ca. 800 g Quitten

1,5 dl Wasser

1 EL Zitronensaft

60 g Zucker

20 g Butter

1 runder Blätterteig à 270 g

2,5 dl Vollrahm

Zubereitung

Quittenflaum unter fliessendem Wasser abreiben. Quitte schälen, vierteln und Kerngehäuse entfernen. Mit Wasser und Zitronensaft bei geschlossenem Deckel 5 bis 10 Minuten bissfest kochen. Quitten aus dem Fond heben und auskühlen lassen. Backofen auf 200 °C Umluft vorheizen. Zucker auf den Blechboden streuen. In der Ofenmitte ca. 10 Minuten hellbraun karamellisieren. Blech aus dem Ofen nehmen. Butter in Flocken auf den Zucker verteilen. Quitten vorsichtig in die Form schichten. Teig ausrollen, mit einer Gabel mehrmals einstechen und auf die Quitten legen. Backpapier entfernen. Teigrand rundum ins Blech drücken. Quitten-Tarte in der Ofenmitte ca. 20 Minuten backen. Inzwischen Rahm steif schlagen. Tarte aus dem Ofen nehmen, kurz stehen lassen. Quitten-Tarte-Tatin vorsichtig auf einen grossen Teller stürzen. Lauwarm mit Rahm servieren. Nach Belieben mit gehackten Pistazien bestreuen.

Tipp: Je nach Quittensorte variiert die Kochzeit. Manche Quitten sind nach 5 Minuten bereits bissfest, manche dauern etwas länger.

