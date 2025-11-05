Rezept Quitten-Tarte-Tatin
Dessert für 4 Personen / Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten + auskühlen lassen + 20 Minuten backen
Für 1 Kuchenblech à 24 cm Ø
Zutaten
- ca. 800 g Quitten
- 1,5 dl Wasser
- 1 EL Zitronensaft
- 60 g Zucker
- 20 g Butter
- 1 runder Blätterteig à 270 g
- 2,5 dl Vollrahm
Zubereitung
- Quittenflaum unter fliessendem Wasser abreiben. Quitte schälen, vierteln und Kerngehäuse entfernen.
- Mit Wasser und Zitronensaft bei geschlossenem Deckel 5 bis 10 Minuten bissfest kochen.
- Quitten aus dem Fond heben und auskühlen lassen.
- Backofen auf 200 °C Umluft vorheizen.
- Zucker auf den Blechboden streuen. In der Ofenmitte ca. 10 Minuten hellbraun karamellisieren.
- Blech aus dem Ofen nehmen. Butter in Flocken auf den Zucker verteilen.
- Quitten vorsichtig in die Form schichten.
- Teig ausrollen, mit einer Gabel mehrmals einstechen und auf die Quitten legen.
- Backpapier entfernen. Teigrand rundum ins Blech drücken.
- Quitten-Tarte in der Ofenmitte ca. 20 Minuten backen.
- Inzwischen Rahm steif schlagen.
- Tarte aus dem Ofen nehmen, kurz stehen lassen.
- Quitten-Tarte-Tatin vorsichtig auf einen grossen Teller stürzen. Lauwarm mit Rahm servieren. Nach Belieben mit gehackten Pistazien bestreuen.
Tipp: Je nach Quittensorte variiert die Kochzeit. Manche Quitten sind nach 5 Minuten bereits bissfest, manche dauern etwas länger.