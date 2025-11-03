Rezept Spinatsalat mit Quitten-Pickles und Speck
Vorspeise für 4 Personen / Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten + mind. 24 Stunden ziehen lassen
Für 1 Einmachglas à ca. 3,5 dl
Zutaten
- 80 g Specktranchen
- 5 EL Rapsöl
- 3 EL Apfelessig
- 20 g grobkörniger Senf
- Salz, Pfeffer
- 50 g Mandeln, z. B. Rauchmandeln
- 200 g Jungspinat
Zutaten Pickles
- 1 Quitte à ca. 200 g
- 10 g Ingwer
- 2 dl Apfelessig
- 1 TL Salz
- 2 EL Zucker
- 1 EL Senfkörner
Zubereitung
- Für die Pickles Quittenflaum unter fliessendem Wasser abreiben.
- Quitte schälen, vierteln und Kerngehäuse entfernen.
- Quitte und Ingwer in feine Scheiben schneiden und in ein heiss ausgespültes Glas schichten.
- Essig, Salz, Zucker und Senfkörner aufkochen.
- Essig-Fond über Quitten und Ingwer giessen.
- Glas gut verschliessen.
- Mindestens 24 Stunden ziehen lassen.
- Speck in feine Streifen scheiden und in einer beschichteten Bratpfanne ohne Öl anbraten.
- Speck aus der Pfanne heben und mit Öl, Essig und Senf verrühren.
- Dressing mit Salz und Pfeffer würzen.
- Mandeln hacken.
- Quitten-Pickles aus dem Glas heben und mit Spinatsalat und Mandeln anrichten.
- Mit Speckdressing beträufeln und servieren.
Tipp: Nüsslisalat statt Spinatsalat verwenden.