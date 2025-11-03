Inhalt

Rezept - Spinatsalat mit Quitten-Pickles und Speck Quitten sind roh ungeniessbar, aber gekocht entfalten sie ihr typisches Aroma und eignen sich hervorragend als Pickles.

Rezept Spinatsalat mit Quitten-Pickles und Speck Vorspeise für 4 Personen / Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten + mind. 24 Stunden ziehen lassen

Für 1 Einmachglas à ca. 3,5 dl Zutaten 80 g Specktranchen

5 EL Rapsöl

3 EL Apfelessig

20 g grobkörniger Senf

Salz, Pfeffer

50 g Mandeln, z. B. Rauchmandeln

200 g Jungspinat Zutaten Pickles 1 Quitte à ca. 200 g

10 g Ingwer

2 dl Apfelessig

1 TL Salz

2 EL Zucker

1 EL Senfkörner Zubereitung Für die Pickles Quittenflaum unter fliessendem Wasser abreiben. Quitte schälen, vierteln und Kerngehäuse entfernen. Quitte und Ingwer in feine Scheiben schneiden und in ein heiss ausgespültes Glas schichten. Essig, Salz, Zucker und Senfkörner aufkochen. Essig-Fond über Quitten und Ingwer giessen. Glas gut verschliessen. Mindestens 24 Stunden ziehen lassen. Speck in feine Streifen scheiden und in einer beschichteten Bratpfanne ohne Öl anbraten. Speck aus der Pfanne heben und mit Öl, Essig und Senf verrühren. Dressing mit Salz und Pfeffer würzen. Mandeln hacken. Quitten-Pickles aus dem Glas heben und mit Spinatsalat und Mandeln anrichten. Mit Speckdressing beträufeln und servieren. Tipp: Nüsslisalat statt Spinatsalat verwenden. Spinatsalat mit Quitten-Pickles und Speck Rezept als PDF zum Herunterladen Spinatsalat mit Quitten-Pickles und Speck

Anja Steiner