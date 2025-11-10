Inhalt

Rezept - Maisbrot – so geht's Café complet ist ein leichtes Abendessen. Mit einem lauwarmen Maisbrot aufgetischt, schmeckt es besonders gut.

Rezept Maisbrot Ergibt 1 Brot à ca. 1 kg / Zubereitungszeit: 15 Minuten + ca. 30 Minuten quellen lassen + ca. 2,5 Stunden aufgehen lassen + ca. 35 Minuten backen Zutaten 2,5 dl Wasser

100 g Maisgriess, fein

20 g Hefe

20 g Zucker

2,5 dl Milch

500 g Halbweissmehl

10 g Salz

30 g Butter, weich

Maisgriess zum Wenden Zubereitung Wasser aufkochen und Maisgriess damit übergiessen. Ca. 30 Minuten quellen lassen. Hefe zerbröckeln und mit Zucker und Milch verrühren. Maisgriess, Mehl, Salz und Butter beigeben und alles zu einem geschmeidigen Teig kneten. Zugedeckt ca. 2 Stunden aufgehen lassen. Zu einem Brot formen und erneut ca. 30 Minuten aufgehen lassen. Bräter samt Deckel in die untere Ofenhälfte einschieben. Backofen auf 250 °C vorheizen. Topf 15 Minuten heiss werden lassen. Brot in etwas Maisgriess wenden und Oberfläche mit einem Messer einritzen. Topf mit einem Tuch vorsichtig aus dem Ofen nehmen. Brot in den Topf legen und zugedeckt im Ofen ca. 35 Minuten backen. Bräter mit dem Brot herausnehmen und etwas abkühlen lassen. Brot aus dem Bräter nehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Lauwarm mit Butter servieren. Tipp: Teig nach Belieben mit Sultaninen ergänzen. Rezept Maisbrot Rezept als PDF zum Herunterladen Maisbrot

Anja Steiner