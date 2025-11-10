Rezept Maisbrot
Ergibt 1 Brot à ca. 1 kg / Zubereitungszeit: 15 Minuten + ca. 30 Minuten quellen lassen + ca. 2,5 Stunden aufgehen lassen + ca. 35 Minuten backen
Zutaten
- 2,5 dl Wasser
- 100 g Maisgriess, fein
- 20 g Hefe
- 20 g Zucker
- 2,5 dl Milch
- 500 g Halbweissmehl
- 10 g Salz
- 30 g Butter, weich
- Maisgriess zum Wenden
Zubereitung
- Wasser aufkochen und Maisgriess damit übergiessen.
- Ca. 30 Minuten quellen lassen.
- Hefe zerbröckeln und mit Zucker und Milch verrühren.
- Maisgriess, Mehl, Salz und Butter beigeben und alles zu einem geschmeidigen Teig kneten.
- Zugedeckt ca. 2 Stunden aufgehen lassen.
- Zu einem Brot formen und erneut ca. 30 Minuten aufgehen lassen.
- Bräter samt Deckel in die untere Ofenhälfte einschieben.
- Backofen auf 250 °C vorheizen. Topf 15 Minuten heiss werden lassen.
- Brot in etwas Maisgriess wenden und Oberfläche mit einem Messer einritzen.
- Topf mit einem Tuch vorsichtig aus dem Ofen nehmen.
- Brot in den Topf legen und zugedeckt im Ofen ca. 35 Minuten backen.
- Bräter mit dem Brot herausnehmen und etwas abkühlen lassen.
- Brot aus dem Bräter nehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.
- Lauwarm mit Butter servieren.
Tipp: Teig nach Belieben mit Sultaninen ergänzen.