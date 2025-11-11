Clementinen-Vanille-Gelee
Ergibt 6 Gläser à 2 dl / Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten + auskühlen lassen
Zutaten
- 1,5 kg Clementinen
- 2 Zitronen
- 1 Vanilleschote
- ca. 800 g Gelierzucker 1:1
Zubereitung
- Die Schale von zwei Clementinen fein abreiben.
- Clementinen und Zitrone auspressen und abmessen (ergibt etwa 8,5 dl Saft).
- Vanilleschote längs halbieren, Mark herauskratzen.
- Vanilleschote- und Mark, ausgepresster Saft und Gelierzucker aufkochen und ab dem Siedepunkt ca. 8 Minuten köcheln lassen.
- Für den Geliertest wenig Gelee auf einen kalten Teller geben. Beginnt der Gelee nach kurzer Zeit fest zu werden, Gelee abfüllen, ansonsten etwas weiterköcheln lassen.
- Gelee in heiss ausgespülte Gläser füllen und sofort verschliessen.
- Clementinen-Vanille-Gelee auskühlen lassen.
Tipp:
- Dunkel und kühl gelagert ist der Clementinen-Vanille-Gelee etwa 6 Monate haltbar.
- Je nach Gelierzucker dauert es etwas länger, bis das Gelee die richtige Konsistenz erreicht.