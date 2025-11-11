 Zum Inhalt springen

Rezept Vorweihnächtlicher Brotaufstrich – Clementinen-Vanille-Gelee

Verleihen Sie ihrem Café complet eine vorweihnächtliche Note mit einem Clementinen-Vanille-Gelee.

11.11.2025, 15:22

Clementinen-Vanille-Gelee

Ergibt 6 Gläser à 2 dl / Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten + auskühlen lassen

Zutaten

  • 1,5 kg Clementinen
  • 2 Zitronen
  • 1 Vanilleschote
  • ca. 800 g Gelierzucker 1:1

Zubereitung

  1. Die Schale von zwei Clementinen fein abreiben.
  2. Clementinen und Zitrone auspressen und abmessen (ergibt etwa 8,5 dl Saft).
  3. Vanilleschote längs halbieren, Mark herauskratzen.
  4. Vanilleschote- und Mark, ausgepresster Saft und Gelierzucker aufkochen und ab dem Siedepunkt ca. 8 Minuten köcheln lassen.
  5. Für den Geliertest wenig Gelee auf einen kalten Teller geben. Beginnt der Gelee nach kurzer Zeit fest zu werden, Gelee abfüllen, ansonsten etwas weiterköcheln lassen.
  6. Gelee in heiss ausgespülte Gläser füllen und sofort verschliessen.
  7. Clementinen-Vanille-Gelee auskühlen lassen.

Tipp:

  • Dunkel und kühl gelagert ist der Clementinen-Vanille-Gelee etwa 6 Monate haltbar.
  • Je nach Gelierzucker dauert es etwas länger, bis das Gelee die richtige Konsistenz erreicht.

Clementinen-Vanille-Gelee

Rezept als PDF zum Herunterladen

