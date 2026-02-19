 Zum Inhalt springen

Rezept Spicy Rotkohl

Lust auf Seelen-Futter? Auf geschmortes Gemüse, was so richtig schön von innen her wärmt, den Bauch füllt und der Seele guttut? Wir haben ein Rezept für Sie.

19.02.2026, 11:51

Rezept für Spicy Rotkohl

Zutaten (für 4 Personen)

  • 2 EL Bratbutter
  • 1 grosse rote Zwiebel
  • 800 g Rotkohl
  • 1 säuerlicher Apfel, geschält, entkernt und gewürfelt
  • 0.5 dl Rotweinessig
  • 4 EL Aprikosenkonfitüre (alternativ: Brombeergelée oder Gelée von roten Trauben
  • 1 EL Rohrzucker
  • 2 Nelken
  • Zimtstängel von 4 cm Länge
  • ½ TL Anis, im Mörser zerdrückt
  • ½ TL Koriandersamen, im Mörser zerdrückt
  • ¼ TL Piment
  • 1 Lorbeerblatt
  • 2 Wacholder-Beeren
  • 1 kleines Stück getrockneter Chili
  • Wasser
  • Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

  1. Die Zwiebel hacken.
  2. Den Apfel schälen, halbieren und entkernen.
  3. Den Rotkohl der Länge nach halbieren und den Strunk keilförmig herausschneiden. Die beiden Rotkohlhälften mit einem scharfen Gemüsemesser oder mit Hilfe einer Mandoline in feine Streifen schneiden.
  4. Die gehackte Zwiebel in der Bratbutter anschwitzen bis sie weich ist.
  5. Den Rotkohl dazugeben und ein paar Minuten mitdünsten.
  6. Alle übrigen Zutaten zugeben, salzen und gut vermengen.
  7. Zugedeckt auf kleinem Feuer eine bis eineinhalb Stunden schmoren lassen. Ab und zu umrühren und etwas Wasser zugeben.
  8. Vor dem Servieren mit Salz und schwarzem Pfeffer aus der Mühle abschmecken.

Rezept als PDF herunterladen

Spicy Rotkohl

Radio SRF 1, «A point» vom 27.11.2020 ; 

