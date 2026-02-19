Rezept Spicy Rotkohl

Rezept für Spicy Rotkohl
Zutaten (für 4 Personen)
- 2 EL Bratbutter
- 1 grosse rote Zwiebel
- 800 g Rotkohl
- 1 säuerlicher Apfel, geschält, entkernt und gewürfelt
- 0.5 dl Rotweinessig
- 4 EL Aprikosenkonfitüre (alternativ: Brombeergelée oder Gelée von roten Trauben
- 1 EL Rohrzucker
- 2 Nelken
- Zimtstängel von 4 cm Länge
- ½ TL Anis, im Mörser zerdrückt
- ½ TL Koriandersamen, im Mörser zerdrückt
- ¼ TL Piment
- 1 Lorbeerblatt
- 2 Wacholder-Beeren
- 1 kleines Stück getrockneter Chili
- Wasser
- Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung
- Die Zwiebel hacken.
- Den Apfel schälen, halbieren und entkernen.
- Den Rotkohl der Länge nach halbieren und den Strunk keilförmig herausschneiden. Die beiden Rotkohlhälften mit einem scharfen Gemüsemesser oder mit Hilfe einer Mandoline in feine Streifen schneiden.
- Die gehackte Zwiebel in der Bratbutter anschwitzen bis sie weich ist.
- Den Rotkohl dazugeben und ein paar Minuten mitdünsten.
- Alle übrigen Zutaten zugeben, salzen und gut vermengen.
- Zugedeckt auf kleinem Feuer eine bis eineinhalb Stunden schmoren lassen. Ab und zu umrühren und etwas Wasser zugeben.
- Vor dem Servieren mit Salz und schwarzem Pfeffer aus der Mühle abschmecken.