 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Rezept Apéro-Spiesschen mit scharfer Erdnuss-Sauce

Apéro mit Pfiff. Die mit Sambal Oelek angereicherte Erdnuss-Sauce verleiht den Spiesschen eine scharfe Note.

16.12.2025, 11:40

Teilen

Rezept für Erdnuss-Sauce mit Sambal Oelek

Zubereitungszeit: 10 Minuten

 Zutaten

  • 4 EL Erdnussbutter hausgemacht (Rezept siehe hier)
  • 1 Limette, Saft
  • 1/2 EL Honig
  • 2 TL Currypulver (nach Belieben scharf oder mild, alternativ Thai-Currypaste)
  • 1 TL Sambal Oelek (oder auch mehr)
  • 150 ml Kokosnussmilch
  • 1 TL helle Sojasauce
  • TL Salz

Zubereitung

  1. Alle Zutaten bis und mit Kokosnussmilch vermischen. Mit Sojasauce und Salz würzen.
  2. In einem Pfännchen leise köcheln, rund 5 Minuten.
  3. Sauce warm servieren. Mit den Spiesschen zum Apéro reichen. 

Tipp: Man kann die Sauce mit Wasser verdünnen, falls man sie etwas flüssiger möchte. Die Erdnuss-Sauce lässt sich gut vorbereiten, sie hält zwei bis drei Tage im Kühlschrank.

Rezept für Apéro-Spiesschen

für 4 Personen, Zubereitungszeit: 30 Minuten

Zutaten

  • 200 g Tofu und/oder Pouletbrust
  • Öl zum Anbraten
  • Salz
  • 2 grosse Karotten
  • 1 Süsskartoffel (ca 180 g)
  • 1 2 TL Olivenöl
  • Salz
  • Kleine Holzspiesschen

 Zubereitung

  1. Den Tofu, oder nach Belieben Pouletbrust, in Würfel schneiden (mundgerechte Stückchen). In Öl anbraten. Bis sie schön knusprig sind.
  2. Die Karotten schälen und mit dem Sparschäler schöne Streifen schneiden. (Die Abschnitte essen oder in einen Salat geben.) Die Süsskartoffel ebenfalls schälen und in Würfel schneiden mundgerechte Stücke).
  3. Die Karotten-Streifen und die Süsskartoffel-Würfel ganz kurz dünsten, so, dass sie noch etwas Biss haben. Mit ganz wenig Olivenöl und etwas Salz mischen.
  4. Nun Gemüse und Tofu/Poulet auf die Spiesschen stecken, immer jeweils zwei verschiedene Sachen in Kombination, so, dass man die Portionen in einem Bissen essen kann.
  5. Mit der Erdnuss-Sauce servieren. Die Gäste können die Spiesschen in der Sauce dippen.

Tipp: Bei den Karotten sehen alte, dunkelrote Sorten besonders schön aus.

Apéro-Spiesschen mit scharfer Erdnuss-Sauce

Rezept zum Herunterladen

Radio SRF 1, 16.12.2025, 15:15 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)