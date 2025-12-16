Rezept Apéro-Spiesschen mit scharfer Erdnuss-Sauce

Rezept für Erdnuss-Sauce mit Sambal Oelek
Zubereitungszeit: 10 Minuten
Zutaten
- 4 EL Erdnussbutter hausgemacht (Rezept siehe hier)
- 1 Limette, Saft
- 1/2 EL Honig
- 2 TL Currypulver (nach Belieben scharf oder mild, alternativ Thai-Currypaste)
- 1 TL Sambal Oelek (oder auch mehr)
- 150 ml Kokosnussmilch
- 1 TL helle Sojasauce
- TL Salz
Zubereitung
- Alle Zutaten bis und mit Kokosnussmilch vermischen. Mit Sojasauce und Salz würzen.
- In einem Pfännchen leise köcheln, rund 5 Minuten.
- Sauce warm servieren. Mit den Spiesschen zum Apéro reichen.
Tipp: Man kann die Sauce mit Wasser verdünnen, falls man sie etwas flüssiger möchte. Die Erdnuss-Sauce lässt sich gut vorbereiten, sie hält zwei bis drei Tage im Kühlschrank.
Rezept für Apéro-Spiesschen
für 4 Personen, Zubereitungszeit: 30 Minuten
Zutaten
- 200 g Tofu und/oder Pouletbrust
- Öl zum Anbraten
- Salz
- 2 grosse Karotten
- 1 Süsskartoffel (ca 180 g)
- 1 2 TL Olivenöl
- Salz
- Kleine Holzspiesschen
Zubereitung
- Den Tofu, oder nach Belieben Pouletbrust, in Würfel schneiden (mundgerechte Stückchen). In Öl anbraten. Bis sie schön knusprig sind.
- Die Karotten schälen und mit dem Sparschäler schöne Streifen schneiden. (Die Abschnitte essen oder in einen Salat geben.) Die Süsskartoffel ebenfalls schälen und in Würfel schneiden mundgerechte Stücke).
- Die Karotten-Streifen und die Süsskartoffel-Würfel ganz kurz dünsten, so, dass sie noch etwas Biss haben. Mit ganz wenig Olivenöl und etwas Salz mischen.
- Nun Gemüse und Tofu/Poulet auf die Spiesschen stecken, immer jeweils zwei verschiedene Sachen in Kombination, so, dass man die Portionen in einem Bissen essen kann.
- Mit der Erdnuss-Sauce servieren. Die Gäste können die Spiesschen in der Sauce dippen.
Tipp: Bei den Karotten sehen alte, dunkelrote Sorten besonders schön aus.