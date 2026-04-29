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Rezept Süsskartoffel-Hummus

Eine Hummus-Variation aus Kichererbsen und Süsskartoffeln. Dazu reichen Sie zum Beispiel knuspriges Brot und einen knackigen Salat.

29.04.2026, 13:26

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Rezept für Süsskartoffel-Hummus

Zutaten

  • 350 g Süsskartoffeln, geschält und in kleinere Würfel geschnitten
  • 220 g vorgekochte Kichererbsen
  • 2 EL Tahini
  • ¼ TL Kreuzkümmel
  • ½ TL Paprikapulver
  • wenig Chilipulver
  • ¼ Knoblauchzehe, gepresst
  • 1 EL Zitronensaft
  • Salz und Pfeffer aus der Mühle
  • Olivenöl
  • ¼ TL geräuchertes Paprikapulver
  • nach Belieben Chiliflocken

Zubereitung

  1. Den Ofen auf 200 Grad vorheizen.
  2. Die Süsskartoffelwürfel auf ein mit einem Backtrennpapier ausgelegtes Backblech legen. Etwas Salz darüber streuen und Olivenöl darüber träufeln. Von Hand gut mischen. Das Packtrennpapier zu einem Päckli verschliessen und die Süsskartoffelwürfel gut eingepackt in den Ofen schieben. So lange backen (ca. 25 Min. lang), bis die Kartoffelstücke ganz weich sind. Kurz etwas auskühlen lassen.
  3. Die abgetropften Kichererbsen und die Süsskartoffelstücke zusammen mit dem Tahini, dem Kreuzkümmel, dem Paprika- und dem Chilipulver, dem Knoblauch und dem Zitronensaft in den Cutter geben. Mit Salz und Pfeffer aus der Mühle würzen und einen EL Olivenöl und wenig Wasser dazugeben. Ganz fein cuttern und dabei esslöffelweise etwas Wasser zugeben, bis der Hummus die richtige Konsistenz hat.
  4. 2 EL Olivenöl mit dem geräucherten Paprikapulver (alternativ: gewöhnliches Paprikapulver) gut mischen.
  5. Den Hummus in einer Schale anrichten und das Paprikaöl darüber geben. Grob gemahlenen schwarzen Pfeffer und nach Belieben Chiliflocken darüber streuen.

Süsskartoffel-Hummus

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A point vom 04.01.2019 11:40 Uhr ; 

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