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Auf Teller angerichteter Bärlauch-Hummus, garniert mit gebratenen Radiesli.
Legende: Gebratene Radiesli auf Bärlauch-Hummus zVg Anja Steiner

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Rezept Gebratene Radiesli auf Bärlauch-Hummus

Ein Blickfang für die Augen und ein Schmaus für den Magen.

Autor: 

24.03.2026, 12:14

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Gebratene Radiesli auf Bärlauch-Hummus

Apéro für 4 Personen / Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten

Zutaten

  • 1 Dose Kichererbsen à 400 g, abgetropft 250 g
  • 30 g Bärlauch
  • ½ Zitrone
  • 50 g Sesampaste (Tahini)
  • ca. 0,5 dl Wasser
  • 2 Eiswürfel
  • Salz
  • 1 Bund Radieschen
  • 2 EL Olivenöl

Zutaten

  1. Kichererbsen abgiessen, mit kaltem Wasser abspülen und abtropfen lassen.
  2. Bärlauch waschen und grob hacken.
  3. Zitronenschale fein abreiben, Saft auspressen.
  4. Kichererbsen, Bärlauch, Zitronenschale und 2 EL Zitronensaft, Sesampaste, Wasser und Eiswürfel in einem Mixer oder Cutter fein pürieren, bis eine dicke homogene Masse entsteht. Wenn nötig mehr Wasser beigeben.
  5. Hummus mit Salz abschmecken.
  6. Radieschen samt Grün gut waschen.
  7. Olivenöl erhitzen. Radieschen anbraten. Mit Salz würzen.
  8. Bärlauch-Hummus auf einen Teller streichen. Radieschen darauf anrichten. Nach Belieben mit geräucherten Chiliflocken bestreuen.

Tipps

  • Mit Crackers servieren.
  • Durch die Eiswürfel erhält der Hummus eine cremige Textur.
Gebratene Radiesli auf Bärlauch-Hummus

Rezept Gebratene Radiesli auf Bärlauch-Hummus

Radio SRF 1, 27.03.2026, 11.40 Uhr

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