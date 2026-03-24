Gebratene Radiesli auf Bärlauch-Hummus
Apéro für 4 Personen / Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten
Zutaten
- 1 Dose Kichererbsen à 400 g, abgetropft 250 g
- 30 g Bärlauch
- ½ Zitrone
- 50 g Sesampaste (Tahini)
- ca. 0,5 dl Wasser
- 2 Eiswürfel
- Salz
- 1 Bund Radieschen
- 2 EL Olivenöl
Zutaten
- Kichererbsen abgiessen, mit kaltem Wasser abspülen und abtropfen lassen.
- Bärlauch waschen und grob hacken.
- Zitronenschale fein abreiben, Saft auspressen.
- Kichererbsen, Bärlauch, Zitronenschale und 2 EL Zitronensaft, Sesampaste, Wasser und Eiswürfel in einem Mixer oder Cutter fein pürieren, bis eine dicke homogene Masse entsteht. Wenn nötig mehr Wasser beigeben.
- Hummus mit Salz abschmecken.
- Radieschen samt Grün gut waschen.
- Olivenöl erhitzen. Radieschen anbraten. Mit Salz würzen.
- Bärlauch-Hummus auf einen Teller streichen. Radieschen darauf anrichten. Nach Belieben mit geräucherten Chiliflocken bestreuen.
Tipps
- Mit Crackers servieren.
- Durch die Eiswürfel erhält der Hummus eine cremige Textur.