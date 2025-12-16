Rezept Szegediner Gulasch

Rezept für Szegediner Gulasch
Zutaten (für 4 Personen)
- 500 g Schweinefleisch, in grosse Würfel geschnitten
- 30 g Bratbutter
- 30 g Mehl
- 300 g Zwiebeln halbiert und in dünne Scheiben geschnitten
- 1 TL Salz
- ½ TL Pfeffer
- 1 TL Kümmelsamen
- 2 TL Paprikapulver, scharf
- 70 g Tomatenmark oder mehr
- 2 Knoblauchzehen, gepresst
- 200 ml Gemüsebouillon
- 150 ml Sauerrahm, optional
- 300 g Sauerkraut oder mehr, bis 500 g
- 1 TL Sauerrahm pro Portion
Zubereitung
- Das Schweinefleisch in der heissen Bratbutter scharf anbraten, bis es von allen Seiten leicht gebräunt ist.
- Mit dem Mehl bestäuben, Zwiebeln, Salz, Pfeffer, Kümmel, Paprika, Tomatenmark und die gepressten Knoblauchzehen zufügen.
- Alles gut vermischen und anrösten bis das Mehl hellbraun ist. Die Gemüsebouillon hinzugiessen und für ca. 20 bis 30 Minuten auf niederer Hitze schmoren.
- Das Sauerkraut zufügen, gut unterrühren und weitere ca. 30 Minuten schmoren.
- Das Gulasch von Tellern anrichten und etwas Sauerrahm auf das Gulasch geben.
Tipp: Dazu passen gekochte Kartoffeln oder Reis.