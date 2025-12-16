Rezept - Szegediner Gulasch

Ein Klassiker der österreichisch-ungarischen Küche ist das Szegediner Gulasch. Wohl zur Zeit der K. u. K. Monarchie kreiert, verbindet das Gericht beide Länder. Mit dem Paprika kommt eine Prise Ungarn ins Gulasch, mit dem Sauerkraut Österreich.