Rezept Schinken-Lauch-Gratin

Lauch, Schinken und ein feiner Guss aus Käse, Ei und Milch. Diese Zutaten haben das Zeug zum Dream-Team.

10.12.2025, 09:46

Rezept für Schinken-Lauch-Gratin

Zutaten (für 4 Personen)

  • 4-5 Lauchstangen, je nach Grösse und Dicke
  • 150 g Krustenschinken in Scheiben
  • 2 Eier
  • 150 ml Milch
  • 150 g geriebener Käse (z. B. Gruyère)
  • Salz zum Würzen
  • ½ TL Chilipulver (optional)
  • Etwas Pflanzenöl
  • Wasser zum Kochen

Zubereitung:

  1. Lauch vorbereiten: Die weissen oder hellgrünen Teile der Lauchstangen in ca. 3 cm lange Stücke schneiden.
  2. Blanchieren: Die Lauchstücke in siedendem, gesalzenem Wasser für 5 Minuten blanchieren. Danach aus dem Wasser nehmen, gut abtropfen lassen und auskühlen lassen.
  3. Backform vorbereiten: Eine ofenfeste Form oder kleinere Einzelförmchen mit Pflanzenöl bestreichen.
  4. Schinken schneiden: Den Krustenschinken in ca. 3 cm breite Streifen schneiden.
  5. Lauch einrollen: Jeweils ein Lauchstück in einen Streifen Schinken einrollen. Die Röllchen mit einem scharfen Messer diagonal in der Mitte durchschneiden, sodass schräge Schnittflächen entstehen.
  6. Röllchen anordnen: Die halbierten Röllchen mit der schrägen Schnittfläche nach oben in die Backform stellen und die Form dicht füllen.
  7. Eier-Milch-Mischung zubereiten: Die Eier mit der Milch verquirlen, die Hälfte des geriebenen Käses einrühren und mit wenig Salz sowie nach Belieben Chilipulver würzen.
  8. Giessen und Backen: Die Mischung gleichmässig über die Schinken-Lauch-Röllchen giessen und den restlichen Käse darüberstreuen.
  9. Backen: Den Gratin im auf 200°C vorgeheizten Ofen ca. 20–30 Minuten backen, bis die Oberfläche schön gebräunt ist.
  10. Servieren: Sofort geniessen!

Rezept als PDF herunterladen:

