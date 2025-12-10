Rezept für Schinken-Lauch-Gratin
Zutaten (für 4 Personen)
- 4-5 Lauchstangen, je nach Grösse und Dicke
- 150 g Krustenschinken in Scheiben
- 2 Eier
- 150 ml Milch
- 150 g geriebener Käse (z. B. Gruyère)
- Salz zum Würzen
- ½ TL Chilipulver (optional)
- Etwas Pflanzenöl
- Wasser zum Kochen
Zubereitung:
- Lauch vorbereiten: Die weissen oder hellgrünen Teile der Lauchstangen in ca. 3 cm lange Stücke schneiden.
- Blanchieren: Die Lauchstücke in siedendem, gesalzenem Wasser für 5 Minuten blanchieren. Danach aus dem Wasser nehmen, gut abtropfen lassen und auskühlen lassen.
- Backform vorbereiten: Eine ofenfeste Form oder kleinere Einzelförmchen mit Pflanzenöl bestreichen.
- Schinken schneiden: Den Krustenschinken in ca. 3 cm breite Streifen schneiden.
- Lauch einrollen: Jeweils ein Lauchstück in einen Streifen Schinken einrollen. Die Röllchen mit einem scharfen Messer diagonal in der Mitte durchschneiden, sodass schräge Schnittflächen entstehen.
- Röllchen anordnen: Die halbierten Röllchen mit der schrägen Schnittfläche nach oben in die Backform stellen und die Form dicht füllen.
- Eier-Milch-Mischung zubereiten: Die Eier mit der Milch verquirlen, die Hälfte des geriebenen Käses einrühren und mit wenig Salz sowie nach Belieben Chilipulver würzen.
- Giessen und Backen: Die Mischung gleichmässig über die Schinken-Lauch-Röllchen giessen und den restlichen Käse darüberstreuen.
- Backen: Den Gratin im auf 200°C vorgeheizten Ofen ca. 20–30 Minuten backen, bis die Oberfläche schön gebräunt ist.
- Servieren: Sofort geniessen!