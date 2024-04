Zwölf Fragen aus der Konsumwelt – was ist Ihre Antwort?

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Zeitzeugen erinnern sich – Radio SRF 1 blickt mit Ihnen auf spannende, wichtige und überraschende Kapitel des Einkaufens zurück. Diese führen vor Augen, was sich im Laufe der Jahre in der Konsumwelt alles verändert hat. ​Einiges – doch was ist bei Ihnen hängen geblieben? Machen Sie den Test.