Die Regionalredaktion Aargau Solothurn berichtet über Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Gesellschaft in der Region. Fünfmal täglich im «Regionaljournal Aargau Solothurn» auf Radio SRF 1. In nationalen Sendungen wie «Schweiz Aktuell», «Echo der Zeit», «Tagesschau» und auf der SRF News App.

Die Journalistinnen und Journalisten der Regionalredaktion Aargau Solothurn greifen relevante Themen aus der Region auf.

So erreichen Sie die Regionalredaktion Aargau Solothurn

Sie stellen die richtigen Fragen und lassen Exponentinnen und Exponenten zu Wort kommen. Sie analysieren und ordnen ein. Sie schaffen Überblick und stiften Identität.

Die Regionalredaktion ist unabhängig und nimmt keine Rücksicht auf Interessengruppen. Das «Regionaljournal Aargau Solothurn» ist nur dem Publikum verpflichtet.

Wir geben Ihrer Region eine Stimme.

Die Redaktion und die Mitarbeitenden sind in der Region verankert. Sie berichten aus den Kantonen Aargau und Solothurn. Durch das Netz von Regionalkorrespondentinnen und –korrespondenten erfährt die Schweizer Bevölkerung aus erster Hand, was in den Kantonen und Regionen passiert. Und welche Auswirkungen das auf die Schweiz hat.

So hören Sie das Regionaljournal auf Radio SRF1 Box aufklappen Box zuklappen Montag bis Freitag 6.31 / 7.31 / 8.31 Uhr

12.03 Uhr

17.30 Uhr Sonntag 17.30 Uhr

In Regionen, wo es de facto oft nur noch ein privates Medienunternehmen gibt, sind alle sieben «Regionaljournale» eine wichtige zweite Stimme und Garant der Medienvielfalt.

Zusätzlich beliefern die Regionalredaktionen die nationalen Informationssendungen – im Fernsehen, Radio und Digital. So sorgen sie dafür, dass regionale Themen im Gesamtprogramm von SRF einen hohen Stellenwert erhalten.

Besondere Ereignisse erfordern mehr Aufmerksamkeit und Sendezeit. Die Regionalredaktion Aargau Solothurn informiert an Wahl- und Abstimmungssonntagen in Sondersendungen auf Radio SRF 1 jeweils ab Mittag. Sie informiert über alle wichtigen Ergebnisse aus Ihrer Gemeinde und Ihrem Kanton – umfassend und laufend auch auf der SRF News App.

Die Regionalredaktion Aargau Solothurn

Leitung: Marco Jaggi

Redaktion: Christiane Büchli, Joel Dätwyler, Olivia Folly, Antoinette Gloor, Mario Gutknecht, Wilma Hahn, Ralph Heiniger, Kim Lehmann, Nina Köpfer, Barbara Mathys (Stv. Leitung), Beni Minder, Alex Moser, Christoph Studer, Fabienne Huber, Stefan Ulrich, Bruno von Däniken, Karin Zimmermann

Technik: Peter Figner (Leitung), Orhan Gül, Oliver Deiss, This Ganz, Lukas Unholz