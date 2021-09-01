Die Regionalredaktion Bern Freiburg Wallis berichtet über Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Gesellschaft in der Region. Fünfmal täglich im «Regionaljournal Bern Freiburg Wallis» auf Radio SRF 1. In nationalen Sendungen wie «Schweiz Aktuell» oder «Echo der Zeit», und auf der SRF News App.

Die Journalistinnen und Journalisten der Regionalredaktion Bern Freiburg Wallis greifen relevante Themen aus der Region auf.

Sie stellen die richtigen Fragen und lassen Exponentinnen und Exponenten zu Wort kommen. Sie analysieren und ordnen ein. Sie schaffen Überblick und stiften Identität.

Die Regionalredaktion ist unabhängig und nimmt keine Rücksicht auf Interessengruppen. Das «Regionaljournal Bern Freiburg Wallis» ist nur dem Publikum verpflichtet.

Wir geben Ihrer Region eine Stimme.

Die Redaktion und die Mitarbeiter sind in der Region verankert. Sie berichten aus den Kantonen Bern, Freiburg und Wallis. Durch das Netz von Regionalkorrespondentinnen und –korrespondenten erfährt die Schweizer Bevölkerung aus erster Hand, was in den Kantonen und Regionen passiert. Und welche Auswirkungen das auf die Schweiz hat.

So hören Sie das Regionaljournal auf Radio SRF1 Box aufklappen Box zuklappen Montag bis Freitag 6.31 / 7.31 / 8.31 Uhr

12.03 Uhr

17.30 Uhr Sonntag 17.30 Uhr

In Regionen, wo es de facto oft nur noch ein privates Medienunternehmen gibt, sind alle sieben «Regionaljournale» eine wichtige zweite Stimme und Garant der Medienvielfalt.

Zusätzlich beliefern die Regionalredaktionen die nationalen Informationssendungen – im Fernsehen, Radio und Digital. So sorgen sie dafür, dass regionale Themen im Gesamtprogramm von SRF einen hohen Stellenwert erhalten.

Besondere Ereignisse erfordern mehr Aufmerksamkeit und Sendezeit. Die Regionalredaktion Bern Freiburg Wallis informiert an Wahl- und Abstimmungssonntagen in Sondersendungen auf Radio SRF 1 jeweils ab Mittag. Sie informiert über alle wichtigen Ergebnisse aus Ihrer Gemeinde und Ihrem Kanton – umfassend und laufend auch auf der SRF News App.

Die Regionalredaktion Bern Freiburg Wallis

Leitung: Christian Liechti.

Redaktion: Andrea Abbühl, Jörg André, Sandra Brand, Samuel Burri, Marielle Gygax (stv. Leitung), Oliver Kempa, Aline Langenegger, Andreas Lüthi, Leonie Marti, Dominik Meienberg, Adrian Müller, Thomas Pressmann, Katharina Schwab, Michelle Schwarzenbach, Ruth Seeholzer, Sabine Steiner, Matthias Thomi, Christine Widmer.

