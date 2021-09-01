Die Regionalredaktion Graubünden berichtet über Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Gesellschaft in der Region. Täglich im «Regionaljournal Graubünden» auf Radio SRF 1. In nationalen Sendungen wie «Schweiz Aktuell», «Echo der Zeit», «Tagesschau» und auf der SRF News App.

Die Journalistinnen und Journalisten der Regionalredaktion Graubünden greifen relevante Themen aus der Region auf.

So erreichen Sie die Regionalredaktion Graubünden

Sie stellen die richtigen Fragen und lassen Exponentinnen und Exponenten zu Wort kommen. Sie analysieren und ordnen ein. Sie schaffen Überblick und stiften Identität.

Die Regionalredaktion ist unabhängig und nimmt keine Rücksicht auf Interessengruppen. Das «Regionaljournal Graubünden» ist nur dem Publikum verpflichtet.

Wir geben Ihrer Region eine Stimme.

Die Redaktion und die Mitarbeiter sind in der Region verankert. Sie berichten aus dem Kanton Graubünden. Durch das Netz von Regionalkorrespondentinnen und –korrespondenten erfährt die Schweizer Bevölkerung aus erster Hand, was in den Kantonen und Regionen passiert. Und welche Auswirkungen das auf die Schweiz hat.

In Regionen, wo es de facto oft nur noch ein privates Medienunternehmen gibt, sind alle sieben «Regionaljournale» eine wichtige zweite Stimme und Garant der Medienvielfalt.

Zusätzlich beliefern die Regionalredaktionen die nationalen Informationssendungen – im Fernsehen, Radio und Digital. So sorgen sie dafür, dass regionale Themen im Gesamtprogramm von SRF einen hohen Stellenwert erhalten.

Besondere Ereignisse erfordern mehr Aufmerksamkeit und Sendezeit. Die Regionalredaktion Graubünden informiert an Wahl- und Abstimmungssonntagen in Sondersendungen auf Radio SRF 1 jeweils ab Mittag. Sie informiert über alle wichtigen Ergebnisse aus Ihrer Gemeinde und Ihrem Kanton – umfassend und laufend auch auf der SRF News App.

Die Regionalredaktion Graubünden

Leitung: Marc Melcher

Redaktion: Valentina De Vos, Sandro Oertli, Daniel Sager, Julia Viglino