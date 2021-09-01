Die Journalistinnen und Journalisten der Regionalredaktion Zentralschweiz greifen relevante Themen aus der Region auf.
So erreichen Sie die Regionalredaktion Zentralschweiz
Sie stellen die richtigen Fragen und lassen Exponentinnen und Exponenten zu Wort kommen. Sie analysieren und ordnen ein. Sie schaffen Überblick und stiften Identität.
Die Regionalredaktion ist unabhängig und nimmt keine Rücksicht auf Interessengruppen. Das «Regionaljournal Basel Baselland» ist nur dem Publikum verpflichtet.
Wir geben Ihrer Region eine Stimme.
Die Redaktion und die Mitarbeiter sind in der Region verankert. Sie berichten aus den Kantonen Luzern, Zug, Schwyz, Uri, Obwalden und Nidwalden. Durch das Netz von Regionalkorrespondentinnen und -korrespondenten erfährt die Schweizer Bevölkerung aus erster Hand, was in den Kantonen und Regionen passiert. Und welche Auswirkungen das auf die Schweiz hat.
So hören Sie das Regionaljournal auf Radio SRF1
Montag bis Freitag
- 6.31 / 7.31 / 8.31 Uhr
- 12.03 Uhr
- 17.30 Uhr
Sonntag
- 17.30 Uhr
In Regionen, wo es de facto oft nur noch ein privates Medienunternehmen gibt, sind alle sieben «Regionaljournale» eine wichtige zweite Stimme und Garant der Medienvielfalt.
Zusätzlich beliefern die Regionalredaktionen die nationalen Informationssendungen – im Fernsehen, Radio und Digital. So sorgen sie dafür, dass regionale Themen im Gesamtprogramm von SRF einen hohen Stellenwert erhalten.
Besondere Ereignisse erfordern mehr Aufmerksamkeit und Sendezeit. Die Regionalredaktion Zentralschweiz informiert an Wahl- und Abstimmungssonntagen in Sondersendungen auf Radio SRF 1 jeweils ab Mittag. Sie informiert über alle wichtigen Ergebnisse aus Ihrer Gemeinde und Ihrem Kanton – umfassend und laufend auch auf der SRF News App.
Verantwortlich für das «Regionaljournal Zentralschweiz»
Leitung: Karin Portmann und Christian Oechslin
Redaktion: Barbara Anderhub, Miriam Eisner, Primus Ettlin, Evelyne Fischer, Markus Föhn, Lars Gotsch, Thomas Heeb, Anna Hug, David Kunz, Raphael Prinz, Magnus Renggli, Niklaus Rigert, Maria Schmidlin, Tuuli Stalder, Julia Stirnimann, Sämi Studer, Marlies Zehnder, Michael Zezzi.
Redaktionsassistenz: Marlies Zehnder
Technik: Bruno Weiss, Beni Röösli
-
Bild 1 von 21. Karin Portmann und Christian Oechslin. Leitung Regionalredaktion Zentralschweiz. Bildquelle: SRF/Gian Vaitl.
-
Bild 2 von 21. Barbara Anderhub. Redaktorin. Bildquelle: SRF/Adrian Moser.
-
Bild 3 von 21. Miriam Eisner. Redaktorin . Bildquelle: srf.
-
Bild 4 von 21. Primus Ettlin. Redaktor. Bildquelle: SRF.
-
Bild 5 von 21. Evelyne Fischer. Redaktorin. Bildquelle: zvg.
-
Bild 6 von 21. Markus Föhn. Radio-Korrespondent. Bildquelle: srf.
-
Bild 7 von 21. Lars Gotsch. TV-Korrespondentin. Bildquelle: SRF.
-
Bild 8 von 21. Thomas Heeb. Redaktor . Bildquelle: srf.
-
Bild 9 von 21. Anna Hug. TV-Korrespondentin. Bildquelle: SRF/Gian Vaitl.
-
Bild 10 von 21. David Kunz. Redaktor. Bildquelle: zvg.
-
Bild 11 von 21. Raphael Prinz. TV-Korrespondentin. Bildquelle: SRF/Oscar Alessio.
-
Bild 12 von 21. Magnus Renggli. Redaktor. Bildquelle: SRF/Gian Vaitl.
-
Bild 13 von 21. Niklaus Rigert. Redaktor. Bildquelle: SRF/Gian Vaitl.
-
Bild 14 von 21. Beni Röösli. Audiotechniker . Bildquelle: srf.
-
Bild 15 von 21. Maria Schmidlin. Redaktorin. Bildquelle: srf.
-
Bild 16 von 21. Tuuli Stalder. Redaktorin . Bildquelle: srf.
-
Bild 17 von 21. Julia Stirnimann. Redaktorin . Bildquelle: srf.
-
Bild 18 von 21. Sämi Studer. Redaktor . Bildquelle: srf.
-
Bild 19 von 21. Bruno Weiss. Audiotechniker . Bildquelle: srf.
-
Bild 20 von 21. Marlies Zehnder. Redaktorin und Redaktionsassistentin. Bildquelle: srf.
-
Bild 21 von 21. Michael Zezzi. Redaktor . Bildquelle: srf.