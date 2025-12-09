Rezept Hühnerleber-Paté

Rezept für Hühnerleber-Paté
Zutaten (Vorspeise für 4-6 Personen)
- 2 EL Bratbutter
- 2 Schalotten, fein gehackt
- ½ KL Piment
- 1 Prise Muskat
- 3 Zweiglein Thymian, Blättchen gezupft
- nach Belieben Orangen-Zesten (Bio-Orange)
- 400 g Hühnerlebern, in nicht allzu kleine Stücke geschnitten
- 0.5 dl Brandy
- 1 dl Doppelrahm
- 180 g Butter, klein gewürfelt und kalt
- Salz und Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung
- Die Schalotten in Bratbutter auf kleinem Feuer glasig werden lassen. Dabei etwas Salz zugeben. Die Gewürze und die Orangenzesten beigeben und ein paar Minuten mitdünsten.
- Die Hühnerleberleber-Stücke ebenfalls in die Pfanne geben und auf mittlerem Feuer etwa 6 bis 8 Minuten braten, bis die sie durchgebraten aber innen noch schön rosa sind.
- Die Lebern salzen und zur Seite stellen.
- Den Bratensatz mit Brandy ablöschen. Aufkochen und den Doppelrahm zugeben. Gut verrühren, nochmals aufkochen. Kurz köcheln lassen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Die Flüssigkeit über die Lebern geben und alles zusammen ganz abkühlen lassen.
- Die Lebern mitsamt der Flüssigkeit in den Cutter (oder Mixer) geben und ganz fein pürieren.
- Portionenweise die Butterwürfeli zur Leber-Masse geben und nochmals cuttern (oder mixen), bis eine cremige Masse entsteht.
- Mit Salz und Pfeffer abschmecken. In eine grössere oder in mehrere kleinere Schälchen abfüllen und die Paté im Kühlschrank einige Stunden oder am besten über Nacht kühlstellen.
- Mit Toastbrot, Kapern und Silberzwiebelchen servieren.
Tipp für eine Weinbegleitung
Trockener, fruchtiger, nicht in Barriques ausgebauter Weisswein. Da gibt es diverse Möglichkeiten, etwa einen knackigen Riesling-Sylvaner, einen Weissburgunder, einen Grauburgunder oder einen trockenen, würzig-aromatischen Gewürztraminer.
Bevorzugen Sie einen Wein aus dem Wallis, dann wählen Sie zwischen einem Heida (Savagnin blanc), einem Johannisberg (Sylvaner) oder einem Ermitage (Marsanne) . Das sind eher kräftige Weine, die aber mit einer Hühnerleber-Paté perfekt harmonieren.