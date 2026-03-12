Rezept Lachs-Paté mit Mascarpone und Estragon

Rezept für Lachs-Paté mit Mascarpone und Estragon
Zutaten
- 300 g geräucherter Lachs, grob geschnitten
- 150 Mascarpone
- 100 g Magerquark
- 1 TL Zitronensaft
- nach Belieben Abrieb einer Bio-Zitrone
- nach Belieben frischer Estragon oder frischer Dill, gewaschen, die Blätter gezupft und trocken getupft
- schwarzer und rosa Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung
- Alle Zutaten ausser dem Lachs in den Cutter geben und schnell mixen. Dann den Lachs dazugeben und nochmals gut mixen. Wenn nötig nochmals mit Pfeffer, Zitronensaft und Zitronenabrieb abschmecken.
- Die Lachs-Paté in ein Weck-Glas füllen und im Kühlschrank kühl stellen. Hält sich im Kühlschrank 2 bis 3 Tage.
Tipp
Die Lachs-Paté ist der Renner auf Ihrem Brunch-Buffet, die perfekte Füllung für Ihr Sandwich und ergibt zusammen mit «Gschwellti» oder Baked Potatoes ein feines Znacht. Die Paté macht sich aber auch auf gerösteten Baguette-Scheiben zum Apéro sehr gut.