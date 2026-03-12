 Zum Inhalt springen

Rezept Lachs-Paté mit Mascarpone und Estragon

Die Lachs-Paté ist ein richtiger Allrounder. Geben Sie geräucherten Lachs, Mascarpone, Quark, Saft und Abrieb einer Bio-Zitrone sowie frischen Estragon oder Dill in Ihren Cutter. Schnell gemacht, sehr lecker und vielseitig einsetzbar.

12.03.2026, 13:36

Rezept für Lachs-Paté mit Mascarpone und Estragon

Zutaten

  • 300 g geräucherter Lachs, grob geschnitten
  • 150 Mascarpone
  • 100 g Magerquark
  • 1 TL Zitronensaft
  • nach Belieben Abrieb einer Bio-Zitrone
  • nach Belieben frischer Estragon oder frischer Dill, gewaschen, die Blätter gezupft und trocken getupft
  • schwarzer und rosa Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

  1. Alle Zutaten ausser dem Lachs in den Cutter geben und schnell mixen. Dann den Lachs dazugeben und nochmals gut mixen. Wenn nötig nochmals mit Pfeffer, Zitronensaft und Zitronenabrieb abschmecken.
  2. Die Lachs-Paté in ein Weck-Glas füllen und im Kühlschrank kühl stellen. Hält sich im Kühlschrank 2 bis 3 Tage.

Tipp

Die Lachs-Paté ist der Renner auf Ihrem Brunch-Buffet, die perfekte Füllung für Ihr Sandwich und ergibt zusammen mit «Gschwellti» oder Baked Potatoes ein feines Znacht. Die Paté macht sich aber auch auf gerösteten Baguette-Scheiben zum Apéro sehr gut.

Lachs-Paté mit Mascarpone und Estragon

Rezept als PDF herunterladen

A point vom 23.02.2018 11:40 Uhr

