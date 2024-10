Von «Pirates of the Carribean» zu «Dune 2»: Diese Schweizer Filmschaffenden haben den Durchbruch geschafft.

Das Zurich Film Festival (ZFF) beweist erneut: In der Schweiz gibt es unglaublich talentierte Filmschaffende. Doch nicht alle bleiben in der Schweiz, sondern wagen den Sprung ins Ausland – und schaffen den Durchbruch.

Schauspielerin Souheila Yacoub

Die Genferin und einstige Miss Romandie spielte erst gerade im zweiten «Dune»-Film – Stand heute: der weltweit vierterfolgreichste Film des Jahres – einen wichtigen Part. In Jugendjahren gehörte sie zum Nationalkader für rhythmische Sportgymnastik, bevor sie ihre Passion fürs Schauspiel entdeckte.

04:27 Video In Schweizer Kinos «Dune 2» Aus 10 vor 10 vom 28.02.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 27 Sekunden.

Yacoub hatte ihren ersten grossen Leinwandauftritt in Gaspar Noés Partyfilm «Climax». Darauf folgten Auftritte im Berlinale-Film «Le sel des larmes» von Philippe Garrel und im Tanzfilm «En Corps» von Regisseur Cédric Klapisch, in dem man Yacoub ab September in der Schweiz im Kino sehen kann.

Maskenbildner Thomas Nellen

Kaum jemand kommt den Hollywoodstars so nah wie er. Thomas Nellen ist Maskenbildner und lebt seit über 30 Jahren in Los Angeles. Der Zürcher ist der persönliche Make-up-Artist der Hollywood Legende Jeff Bridges (The Dude in «The Big Lebowski») und Mitglied der Oscar Academy.

Audio Gerichtsmedizin und Hollywood: Silke Grabherr und Thomas Nellen 52:39 min, aus Persönlich vom 26.11.2023. Bild: SRF1 abspielen. Laufzeit 52 Minuten 39 Sekunden.

Eigentlich wollte Nellen erst Schauspieler werden. Doch während der Schauspielschule entdeckte er die Leidenschaft für Kostüme und Maskenbildnerei.» Anfangs arbeitete er als Maskenbildner auf verschiedenen Filmsets in der Schweiz. 1986 zog es ihn erstmals nach Hollywood für den Film «Promised Land» mit Meg Ryan und Kiefer Sutherland. Von da an arbeitete Nellen an etlichen Filmen mit – wie in Martin Scorseses neustem Film «Killers of the Flower Moon».

Stuntfrau Petra Sprecher

Die Baslerin Petra Sprecher arbeitet in Hollywood als Stuntfrau und doubelt Stars. Zu den Stunts kam sie über den Zirkus. Erst war sie im Jugendzirkus Basilisk, danach ging sie mit dem Cirque du Soleil als Artistin auf Tour in Nordamerika. So blieb sie in Los Angeles.

Ihr erster Job als Stuntfrau war «Minority Report» mit Tom Cruise unter der Regie von Steven Spielberg. Danach folgten weitere Filme wie «Pirates of the Caribbean» oder «Independence Day: Resurgence». Aktuell sieht man Petra Sprechers Stunts im Mystery-Thriller «Blink Twice» mit Naomie Ackie und Channing Tatum, der seit August 2024 in der Schweiz in den Kinos läuft.

Schauspieler Philippe Reinhardt

Mit seinen markanten Gesichtszügen verkörpert der Zürcher Philippe Reinhardt den Inbegriff des Bösen – zumindest in den Augen russischer Filmproduzenten. Der Schauspieler hat schon in zahlreichen Kriegsfilmen mitgespielt, jeweils immer als Nazi.

26:35 Video Roger Schawinski im Gespräch mit Philippe Reinhardt Aus Schawinski vom 02.09.2019. abspielen. Laufzeit 26 Minuten 35 Sekunden.

Der grosse Durchbruch in Russland gelang ihm vor drei Jahren mit der Komödie «Zhenikh» (auf Deutsch: Der Bräutigam), in der Reinhardt die Hauptrolle spielt. Mit rund 20 Millionen Fernsehzuschauerinnen und drei Millionen Kinobesuchern war der Film im Jahr 2016 die meistgesehene Komödie Russlands.

Cutterin Noëmi Preiswerk

Auch Cutterin Noëmi Preiswerk schaffte es, in Hollywood Fuss zu fassen. Erst schnitt sie Filme der Schweizer Regisseurin Lisa Brühlmann. Dann wurde Brühlmann eingeladen, bei der von M. Night Shyamalan («Sixth Sense», «Split») betreuten Serie «Servant» zu drehen und engagierte Preiswerk direkt erneut.

Dort hat sie bei Shyamalan offensichtlich so Eindruck schinden können, dass er sie jetzt zu seiner eigenen Hauptcutterin gemacht hat. Sie hat seine letzten beiden Filme «Knock at the Cabin» und «Trap», der gerade in den Kinos läuft, geschnitten.