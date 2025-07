In seinen Liedern propagiert der Wiener Bibiza einen ausschweifenden, hedonistischen, mitunter vernebelten Lebensstil. Im Gespräch lässt er durchblicken, dass auch er dann und wann einen Ausgleich zu überlangen Partynächten braucht.

Wenn sich ein österreichischer Pop-Act mit viel Schmäh und eingängigen Gitarren in den kollektiven Gehörgang spielt, werden schnell Vergleiche mit dem Wiener Kult-Rockstar Falco laut. Das war vor Jahren bei Bilderbuch der Fall, mittlerweile hat Bibiza diesen Stempel aufgedrückt bekommen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Beim Gig auf der Sternenbühne des Openair St. Gallen flutet Bibiza das Zelt mit verschwitzter Energie. Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 1 / 3 Legende: Beim Gig auf der Sternenbühne des Openair St. Gallen flutet Bibiza das Zelt mit verschwitzter Energie. SRF/Noëlle Guidon

Bild 2 von 3. Und bekommt diese von den begeisterten Besucherinnen und Besuchern zigfach zurück. Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 2 / 3 Legende: Und bekommt diese von den begeisterten Besucherinnen und Besuchern zigfach zurück. SRF/Noëlle Guidon

Bild 3 von 3. Bei so viel Fanliebe ist auch die Lederhose trotz gefühlten 40 Grad im Zelt auszuhalten. Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 3 / 3 Legende: Bei so viel Fanliebe ist auch die Lederhose trotz gefühlten 40 Grad im Zelt auszuhalten. SRF/Noëlle Guidon Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Im Interview am Openair St. Gallen gibt dieser zu, dass es «keinen Besseren gibt, mit dem ich gerne verglichen werden würde», räumt aber ein: «Dieses ‹Das ist der neue Falco› ist sehr wiederholend. Ich fühle mich geehrt, aber ich mache eigene Mucke und nicht alle Songs sind genau gleich.»

Mutter, das Album mit dem Koks ist da

Genau gleich ist die Musik nicht, aber Parallelen zeigen sich durchaus. Falco hatte keine Berührungsängste mit dem in den 1990ern aufkommenden Techno und kokettierte lyrisch mit einem hedonistischen Lifestyle – in «Mutter, der Mann mit dem Koks ist da» kommt beides zusammen. Auch viele Bibiza-Songs sind getragen von einem treibenden Beat und Substanzen ziehen sich speziell auf dem 2023er-Album «Wiener Schickeria» durch die Texte wie eine Linie Koks. Respektive «Wiener Zucker», wie er es nennt.

Wie tief der 26-Jährige seine Nase in besagte Schickeria steckt, ist schwer zu sagen. Er selbst behauptet: «Mit Drogen habe ich gar nichts am Hut.» Und er weiss, dass Balance im Leben entscheidend ist, macht Sport und nimmt sich auch mal Zeit für sich selbst. Denn: «Wenn man zu kaputt ist, um aufstehen zu können, kann man auch nicht mehr gescheit feiern. Man muss ja immer wieder klar im Kopf sein, um klar geil Party zu machen.»

Oder um gute Konzerte zu spielen, von denen Bibiza in der Schweiz schon ein paar gegeben hat. Zuletzt auf der Zeltbühne des Openair St. Gallen, über das er ins SRF-Mikrofon sagt: «St. Gallen war das geilste Festival bis jetzt.» Demnach weiss das OASG-Publikum ebenfalls, wie viel Party es am Donnerstag machen kann, um am Freitag immer noch mit Bibiza «gescheit feiern» zu können.