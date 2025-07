Lola Young am Gurtenfestival - Autsch, diese Show tut weh

Wenn Lola Young auf der Hauptbühne spielt, ist der Gurten zwar da, aber nicht wirklich am Start. Die Engländerin scheint wenig Bock aufs Openair zu haben – das liegt aber nicht am Berner Publikum, sondern an ihrem Zahn, wie sie zu spät verrät.