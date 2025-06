Waren Sie schon einmal in «Chäs und Brot» oder am «End der Welt»?

Ja, diese Orte gibt es wirklich: «Chäs und Brot» (Bern), «Gaggi Säge» (Grindelwald) oder «Hexengässli» (Selzach). Mundartredaktor André Perler weiss, was hinter diesen 12 kuriosen Orts- und Haltestellennamen steckt.

«Hexengässli» (Selzach, SO)

Hexen gibt es natürlich keine – doch früher stellte man sich wohl vor, dass sich beim heutigen «Hexengässli», einem Quartierweg, einst Hexen versammelten. Solche Namen finden sich oft in der Nähe von Waldlichtungen oder prähistorischen Mauern, die früher als magisch galten.

«Gaggi Säge» (Grindelwald)

Der Name hat nichts mit Fäkalien zu tun. «Gaggi» leitet sich von «Gagi» ab – einem alten Wort für Krähe. Offenbar lebten dort früher viele dieser Vögel.

«Knoblauch» (Olten)

Mehrere Orte in der Schweiz tragen diesen Namen. Mögliche Ursprünge: Ein Bewohner namens Knoblauch (benannt nach seiner Vorliebe für Knoblauch), wilder Knoblauch in der Gegend oder der Anbau der Pflanze.

«End der Welt» (Magglingen, BE)

Der Name ist geografisch zu verstehen: Der abgelegene Ort liegt einsam und waldumschlossen – wie am Ende der Welt.

«Chäs und Brot» (Bern)

Zur Haltestelle «Chäs und Brot» kursieren viele Legenden – etwa, dass Berner Truppen dort vor dem Laupenkrieg verpflegt wurden. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass der Name ironisch gemeint war: Ein Hof mit so geringem Ertrag, dass es nur für Käse und Brot, nicht aber für Fleisch reichte.

«Neuwelt» (Münchenstein, BL)

Der Name stammt aus dem 17. Jahrhundert, als durch die Kanalisierung der Birs neues Bauland entstand – die «neue Welt». Vielleicht spielte auch die Entdeckung Amerikas sprachlich hinein.

«Bethlehem» (Bern)

«Betlehem» heissen mehrere Orte in der Deutschschweiz. Der Name kann mehrere Ursprünge haben: Entweder aus alten deutschen Namen wie «Bethiloheim», also das Heim des Bethilo, als Bibelbezug – oder als Spitzname für ein armseliges Haus, das spöttisch «Bettelheim» genannt wurde, was später zu «Bethlehem» beschönigt wurde.

«Schutzengel» (Zug)

Der Haltestellenname geht auf eine kleine Kapelle zurück, die seit dem 17. Jahrhundert einem Schutzengel geweiht ist.

«Abrahams Schoss» (Bern)

In dieser Gegend gibt es seit Jahrhunderten Freikirchen und Täuferbewegungen. Religiöse Bewohner nannten den Ort wohl «Abrahams Schoss» – ein biblisches Bild für Geborgenheit.

«Wienacht Tobel» (AR)

«Wienacht» könnte auf einen Hof zurückgehen, der zur Weihnachtszeit Zinszahlungen leisten musste.

«Witzberg» (Pfäffikon, ZH)

Mit Humor hat das nichts zu tun. «Witz» war im Mittelalter ein verbreiteter Vorname oder Namensbestandteil. Der «Witzberg» war also einst im Besitz eines Mannes namens Witz.

«Ecce Homo» (Sattel, SZ)

Biblischer Ursprung: «Ecce Homo» («Sehet, der Mensch») sind die Worte von Pilatus, als er den gegeisselten Jesus zeigte. In der örtlichen Kapelle ist die Szene als Gemälde dargestellt.