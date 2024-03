Schafft James Blunt 50 Fragen in fünf Minuten? Der in Verbier VS wohnende Engländer stellt sich der Herausforderung und verrät dabei, wie begabt er am Herd ist und was das Teuerste ist, das er jemals gekauft hat. Spoiler: Es hat mit der Schweiz zu tun.

Schmusebarde James Blunt hat bestimmt kein Problem mit dem Älterwerden. Der Engländer reagiert einfach mit einem freundlichen «Fuck you», wenn man erwähnt, dass er gerade die grosse 50 geknackt hat – zumindest gegenüber SRF 3.

Eine Woche nach dem runden Geburtstag spielte der Musiker im vollen Zürcher Hallenstadion und stellte sich in diesem Rahmen folgender jubiläumsgerechten Herausforderung: 50 Fragen in fünf Minuten beantworten.

Ob er es gepackt hat, ist oben im Video zu sehen – (hoffentlich liebevoll gemeinte) Beleidigungen in unsere Richtung inklusive. Hier unten gibt’s einen kleinen Auszug aus den sehr unterhaltsamen Antworten.

James, was ist das Teuerste, das du je gekauft hast?

Ein Haus, natürlich. Und zwar in der Schweiz, ein Chalet – Gott, die Preise sind absurd.

Und was ist das Wertvollste, das du gestohlen hast?

Ich habe in meinem Leben nur einmal etwas gestohlen, mit elf auf einer Schulreise. Es war ein Plastik-Leder-Portemonnaie und ich wurde erwischt, zusammen mit einem Mitschüler. Er hat sechs Schläge abbekommen, ich nur drei, weil ich das Portemonnaie in meinem Hosenbein versteckte und der Schulleiter dachte, ich hätte es zurückgelegt.

Wie stehst du zu Koriander?

Da ich ein sehr schlechter Koch bin, weiss ich nicht, wie Koriander schmeckt.

Wie lautet die schlimmste Schlagzeile, die du je über dich gelesen hast?

«James Blunt posiert vor dem Konzentrationslager Auschwitz und tut so, als wäre es sein Hotel in Polen.» Die «Daily Mail» hat das geschrieben und es war falsch. Aber ich habe sie vor Gericht gezerrt und sie haben den Artikel gelöscht.

Welches Tier magst du so gar nicht?

Ich bin kein Fan von Katzen. Von ihnen bekomme ich Albträume. Ich bin ein kleinerer Mensch und für mich sind sie grösser, als sie die meisten Leute wahrnehmen.

Im Herbst hat James Blunt sein siebtes Studioalbum «Who We Used to Be» veröffentlicht, das er auf Tiktok aktuell ähnlich augenzwinkernd promotet, wie er X-Posts verfasst oder Interviews gibt.

Nach dem Hallenstadion-Gig steht der halbjährlich in Verbier (VS) wohnende Sänger diesen Spätsommer nochmals auf Schweizer Bühnen: am 30. August am Summerdays Festival in Arbon TG und am 31. August am Seaside Festival in Spiez BE.