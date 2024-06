Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Ihr neues Album «Brat» wird rund um die Welt gefeiert. Von Feuilleton, Musikmedien und ihrer prominenten Fanbase regnet es Loblieder. Die sechste Platte von Charli XCX ist für viele schon jetzt das «Popalbum des Jahres». Dass die britische Musikerin damit zum geschliffenen Mainstream-Star wird, ist dennoch unwahrscheinlich.

Zum Glück. Ihre Musik ist viel zu roh, zu unberechenbar und zu aussergewöhnlich dafür. Das ist kein generischer Zuckerwatten-Dancepop. «Brat» ist hart, roh und experimentierfreudig.

Was sind die wichtigsten Stationen in der Karriere von Charli XCX?

Aufgewachsen ist sie in Cambridge, heute lebt sie in Los Angeles. Mit 14 Jahren schreibt sie ihren ersten Song und mit 20 (angeblich aus Versehen) ihren ersten Hit in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Electropop-Duo Icona Pop – «I Love It»:

Zwei Jahre später macht sie wieder von sich hören. Ihre Kollaboration mit der australischen Rapperin Iggy Azalea «Fancy» schlägt Wellen:

Nebenbei steht jetzt ein Major-Deal für ihre Solokarriere, Charli XCX wird mit ihrem schrillen Popentwurf als visionäre Hohepriesterin des zukunftsweisenden Hyperpop gefeiert und schreibt Songs für Superstars. Rihanna, Gwen Stefani oder das letzte Blondie-Album beispielsweise. Aktuell angeblich auch für das bisher unveröffentlichte, kommende Album von Britney Spears. Obendrauf eröffnet sie immer mal wieder Shows für Taylor Swift.

Charli XCX tanzt im obersten Stock des Popstar-Elfenbeinturms und bleibt für die grosse Mehrheit trotzdem ein geheimnisvoller Schatten. Ein Fakt, der ihr Popstar-Profil sogar spannender und mysteriöser macht.

Wie gut ist ihr neues Album «Brat»?

«Brat» klingt nach einer schweisstreibenden Clubnacht inklusive Rummachen auf der Rückbank des Taxis auf dem Heimweg. Charli liefert 15 dunkle Dancefloor-Knaller (plus drei in der Deluxe-Edition), die süchtig machen, weil sie auch die dunkle Seite der Party und die inneren Zerwürfnisse der 31-Jährigen beleuchten: Einsamkeit, potenzielle Mutterschaft, Neid unter Superstars und persönliche Verluste.

Ihre Tracks brechen mit Erwartungen, kombinieren das Schrille und Böse mit einer feinen Punkenergie. Charli XCX schreibt mit «Brat» Popgeschichte, auch wenn dies noch nicht die ganze Welt weiss.

Wer gehört zum Freundeskreis von Charli XCX?

Seit November 2023 weiss die Welt hingegen, dass Charli XCX mit George Daniel verlobt ist, Drummer der Indie-Rock-Kapelle The 1975. Auch sonst verbringt die Engländerin viel Zeit mit Leuten, die die aktuelle Popmusik und -kultur massgeblich mitgestalten. Abends zieht sie in Haute-Couture gekleidet mit Youtuber, Sänger und Schauspieler Troye Sivan durch Hollywoods Strassen. Dua Lipa ist angeblich eh Best Friend Forever.

Im Studio steht ihr Creative Director A.G. Cook zur Seite, der wiederum für Beyoncé produzierte. Für den Track «Guess» holte sie sich den aufstrebenden New Yorker Produzenten The Dare ins Studio und im Video zu «360» versammelt sie das Who-Is-Who aktueller It-Girls und Social-Media-Creators – unter anderem Schauspielerin und Ex-Model Chloë Sevigny, Schauspielerin Julia Fox oder US-Internetstar Emma Chamberlain.