Neue Musik - mx3 – all for one: Bündner Indie-Rock von Nesta And The Blondes

Das Quartett aus Chur startete als WG-Band und spielte 2023 am Open Air Lumnezia und am Big Air in Chur. Ihr Bandname leitet sich von Robert Nesta (Bob) Marley ab. Aber sie spielen kein Reggae, sondern Indie-Rock, wie ihr Song «I Like How We Are» ab ihrem zweiten Album «From NATB With Love» zeigt.