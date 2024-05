Am Donnerstagabend singt Nemo um den Einzug ins grosse Finale des Eurovision Song Contest 2024. Die erste Woche im schwedischen Malmö war ereignisreich – ist Nemo nun ready fürs Halbfinale?

Legende: Das Mikrofon sitzt: Nemo kurz vor der Hauptprobe am Mittwoch. SRF/Benjamin Ramsauer

Platz zwei bei den Wetten

Bis zu den Proben vergangene Woche führte Nemo während rund einem Monat die ESC-Wettquoten an. Mittlerweile wurde die Schweiz von Kroatien und Baby Lasagna überholt, seit einer Woche ist «Rim Tim Tagi Dim» auf Platz eins der Wetten – mit Abstand: Dem kroatischen Beitrag werden aktuell doppelt so hohe Gewinnchancen vorausgesagt wie unserem.

Nemo scheint das gelassen zu sehen: «Das Rauf und Runter ist ein Part dieses crazy Games.» Und fügt an: «Was wirklich zählt, ist der Abend selbst und die Performance. Darauf fokussiere ich mich, auf alles andere habe ich keinen Einfluss.»

Schimun Krausz SRF-Musikredakor Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Als SRF-Musikredaktor ist Schimun Krausz Teil der Schweizer Delegation, die für den Eurovision Song Contest 2024 nach Malmö, Schweden, reist. Er berichtet von dort mit Artikeln und Videos. «Ich will so den ESC noch näher zu den Leuten nach Hause bringen», sagt er. «Es ist unglaublich, was hinter den Kulissen der ganzen Produktion abläuft.»

Neuer Stoff auf Nemos Haut

Teil dieser Performance ist das neue Bühnen-Outfit. Das erste, das Nemo bei den Proben vergangene Woche trug, sei einengend gewesen. Die teilweise negativen Kommentare trugen ihr Übriges zum unguten Gefühl bei. Nemo habe sich etwas gewünscht, in dem Nemo offener sein und mehr Haut zeigen kann.

1 / 2 Legende: So ging Nemo vergangene Woche noch auf die Bühne. SRF/Benjamin Ramsauer 2 / 2 Legende: Und so tritt Nemo im zweiten Halbfinale (und hoffentlich im grossen Finale) des ESC 2024 an. SRF/Benjamin Ramsauer

Die Haare des anderen Looks hätten einen unfreiwillig «komödiantischen Effekt» gehabt. «Dabei wollten wir immer so weit weg von lustig sein wie möglich», so Nemo. «Der Song ist mir so wichtig, dass ich bei der Performance unbedingt eine gewisse Ernsthaftigkeit, aber auch Emotionalität ausstrahlen kann.» Genau dafür seien die Proben da, sagt das 24-jährige Musiktalent aus Biel.

Die Stimme stimmt wieder

«In den letzten Tagen war ich stimmlich etwas angeschlagen», sagt Nemo. Bei den Proben am Mittwoch habe aber alles bestens geklappt: «Mir ist ein riesiger Stein vom Herzen gefallen.»

Das Halbfinale kann kommen: «Es wird richtig geil. Ich habe riesige Freude am Bühnenbild und an der Dynamik der Performance. Die Schritte der Choreo sitzen, der Groove setzt ein – ich fühle mich bereit für die Show. Let’s go!»

Eurovision Song Contest 2024 Box aufklappen Box zuklappen Am 9. Mai kämpft Nemo für die Schweiz im schwedischen Malmö um den Einzug ins ESC-Finale. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum ESC 2024.