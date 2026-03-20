Beste Band, bester Liveact, grösster Streaming-Erfolg und mit «Mon Amour» der beste Song des Jahres: Hecht zementieren ihren Erfolgskurs mit vierfachem Beton. Nina Valotti ist «SRF 3 Best Talent» 2026 und Zoë Më «Best Breaking Act».

Viermal nominiert, viermal abgeräumt: Hecht beenden die Swiss Music Awards 2026 am Donnerstagabend im Zürcher Hallenstadion mit einem perfect score. Die Mundart-Band schnappt sich die Betonklötze in den Kategorien «Best Group», «Best Live Act», «Best Streaming Artist» und «Best Hit» – letzteren für ihren Ohrwurm «Mon Amour», gegen den jeder akustische Widerstand zwecklos ist.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 19. Das Wichtigste zuerst: Den «SRF 3 Best Talent»-Award inklusive 10'000 Stutz Fördergeld hat sich bei den SMA 2026 Nina Valotti gekrallt. Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 1 / 19 Legende: Das Wichtigste zuerst: Den «SRF 3 Best Talent»-Award inklusive 10'000 Stutz Fördergeld hat sich bei den SMA 2026 Nina Valotti gekrallt. SRF/Noëlle Guidon

Bild 2 von 19. Aber von Anfang an. Der rote Teppich war so gut besucht, dass selbst der mächtigste Staubsauger ins Röcheln kommen würde. Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 2 / 19 Legende: Aber von Anfang an. Der rote Teppich war so gut besucht, dass selbst der mächtigste Staubsauger ins Röcheln kommen würde. SRF/Noëlle Guidon

Bild 3 von 19. Gerade noch den ESC gewonnen, jetzt in Zürich im Blitzlichtgewitter: JJ mit seiner imposanten Stimme (leider auf dem Foto nicht hörbar). Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 3 / 19 Legende: Gerade noch den ESC gewonnen, jetzt in Zürich im Blitzlichtgewitter: JJ mit seiner imposanten Stimme (leider auf dem Foto nicht hörbar). SRF/Noëlle Guidon

Bild 4 von 19. Jule X und seine Entourage wissen hier noch nicht, dass sie später den Award als «Most Rising Artist Social Media» gewinnen werden. Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 4 / 19 Legende: Jule X und seine Entourage wissen hier noch nicht, dass sie später den Award als «Most Rising Artist Social Media» gewinnen werden. SRF/Noëlle Guidon

Bild 5 von 19. Edb war e-d-benfalls als «SRF 3 Best Talent» nominiert. Für den Award hats nicht gereicht, aber während der Show liess er sich immerhin ein neues Tattoo stechen. Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 5 / 19 Legende: Edb war e-d-benfalls als «SRF 3 Best Talent» nominiert. Für den Award hats nicht gereicht, aber während der Show liess er sich immerhin ein neues Tattoo stechen. SRF/Noëlle Guidon

Bild 6 von 19. Bastian Baker war als Showact da und wir finden: Da darf man ruhig noch einen Hemdknopf mehr öffnen. Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 6 / 19 Legende: Bastian Baker war als Showact da und wir finden: Da darf man ruhig noch einen Hemdknopf mehr öffnen. SRF/Noëlle Guidon

Bild 7 von 19. Bligg mit seiner Band und Angela-Merkel-Raute. Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 7 / 19 Legende: Bligg mit seiner Band und Angela-Merkel-Raute. SRF/Noëlle Guidon

Bild 8 von 19. Beatrice Egli hat mit Heimweh gecarpoolt. Die haben schliesslich mittlerweile einen gemeinsamen Song. Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 8 / 19 Legende: Beatrice Egli hat mit Heimweh gecarpoolt. Die haben schliesslich mittlerweile einen gemeinsamen Song. SRF/Noëlle Guidon

Bild 9 von 19. Gäbe es einen Award für «Best Kopfbedeckung», wäre Naomi Lareine konkurrenzlos. Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 9 / 19 Legende: Gäbe es einen Award für «Best Kopfbedeckung», wäre Naomi Lareine konkurrenzlos. SRF/Noëlle Guidon

Bild 10 von 19. Wir sind sehr schlecht im Lippenlesen, aber Stress sagt hier bestimmt so etwas wie: «Warum bin isch nischt nominiärt?». Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 10 / 19 Legende: Wir sind sehr schlecht im Lippenlesen, aber Stress sagt hier bestimmt so etwas wie: «Warum bin isch nischt nominiärt?» SRF/Noëlle Guidon

Bild 11 von 19. Strahlendes Kleid, strahlendes Lächeln: Milune auf dem roten Teppich. Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 11 / 19 Legende: Strahlendes Kleid, strahlendes Lächeln: Milune auf dem roten Teppich. SRF/Noëlle Guidon

Bild 12 von 19. Wer sagt Crimer, dass sein Puli langsam Löcher hat? Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 12 / 19 Legende: Wer sagt Crimer, dass sein Puli langsam Löcher hat? SRF/Noëlle Guidon

Bild 13 von 19. Bei Megawatt muss man immerhin nicht über die Farbpalette diskutieren. Einmal Beerdigungs-Chic und gut ist. Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 13 / 19 Legende: Bei Megawatt muss man immerhin nicht über die Farbpalette diskutieren. Einmal Beerdigungs-Chic und gut ist. SRF/Noëlle Guidon

Bild 14 von 19. Manillio hatte letztes Jahr noch Grillz, jetzt nur noch die klassische Millennial-Pose. Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 14 / 19 Legende: Manillio hatte letztes Jahr noch Grillz, jetzt nur noch die klassische Millennial-Pose. SRF/Noëlle Guidon

Bild 15 von 19. Unser frisch gekrönter «Best Act Romandie»: Baby Volcano. Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 15 / 19 Legende: Unser frisch gekrönter «Best Act Romandie»: Baby Volcano. SRF/Noëlle Guidon

Bild 16 von 19. Hier weiss Jule X (und vermutlich auch seine Entourage) mittlerweile, dass er der neue «Most Rising Artist Social Media» ist. Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 16 / 19 Legende: Hier weiss Jule X (und vermutlich auch seine Entourage) mittlerweile, dass er der neue «Most Rising Artist Social Media» ist. SRF/Noëlle Guidon

Bild 17 von 19. Für den ESC-Sieg hat's letztes Jahr nicht gereicht, aber «Best Breaking Act» ist immerhin ein kleiner toller Trostpreis für Zoë Më. Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 17 / 19 Legende: Für den ESC-Sieg hat's letztes Jahr nicht gereicht, aber «Best Breaking Act» ist immerhin ein kleiner toller Trostpreis für Zoë Më. SRF/Noëlle Guidon

Bild 18 von 19. Die grossen Abräumer des Abends waren aber ganz klar Hecht: Vier Awards kommen in ihr Regal. Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 18 / 19 Legende: Die grossen Abräumer des Abends waren aber ganz klar Hecht: Vier Awards kommen in ihr Regal. SRF/Noëlle Guidon

Bild 19 von 19. Unter anderem holten sich Stefan Buck und seine Band den Stein für den «Best Hit», also den besten Schweizer Song des Jahres. Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 19 / 19 Legende: Unter anderem holten sich Stefan Buck und seine Band den Stein für den «Best Hit», also den besten Schweizer Song des Jahres. SRF/Noëlle Guidon Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

«Ich hab die Band vorhin gefragt: Hey, was sagen wir, wenn wir wirklich nochmals gewinnen?», beginnt Sänger Stefan Buck seine «Best Hit»-Dankesrede am Ende der Liveshow. Drummer Chris Filter klinkt sich ein und sagt, an den Bandkopf gerichtet: «Es braucht immer jemanden, der die Songs schreibt und die Visionen hat und Stifu, der ist für dich.»

Nemos Rekord egalisiert

Stefan aka Stifu schnappt sich das Mikrofon dann doch noch und dankt seiner Frau, die alle seine – zuweilen auch «schlechten», wie er sagt – Songs als Erste höre. Auch für Produzent, Management und das ganze Team gibt's verbale Blumen.

Passend zum Thema Swiss Music Awards 2025 Doppelsieg für das Schweizer ESC-Wunder Nemo und ein kaputter SMA

Vier Swiss Music Awards hatte das Luzern-Zürich-Quintett schon im Studio stehen, nun hat es seine SMA-Ausbeute schlagartig verdoppelt. Zum ersten und bis zu diesem Abend einzigen Mal schaffte es Nemo 2018, in nur einer Nacht vier SMA abzustauben.

Tattoo-Vorschläge für Nina Valotti

Auch im Nachwuchs-Segment «SRF 3 Best Talent» gibt's eine Überraschung: Der in Sachen Streams, Gigs und Social-Reach überlegene Berner Edb muss sich seiner Zürcher Mundart-Kollegin Nina Valotti geschlagen geben. Diese mobilisierte ihre Friends und Followers in Massen fürs Online-Voting, wie sie gegenüber SRF sagt: «Ich habe viel auf Social Media gepostet und allen gesagt, dass sie für mich abstimmen sollen.»

Die Liedermacherin habe ausserdem in Aussicht gestellt, sich im Falle des SMA-Triumphs ein passendes Tattoo stechen zu lassen. Sie sei nun offen für Motiv-Vorschläge aus der Community (ab in ihre DMs mit Ideen, sie soll das Versprechen gefälligst einlösen!). Zudem im Rennen um den Newcomer-Stein war Popmusikerin Jamila, ebenfalls aus Zürich.

Gölä bleibt steinlos

ESC-Top-Ten-Chanteuse Zoë Më sichert sich den Titel «Best Breaking Act», die experimentell Lärmende Jurassierin Baby Volcano ist der «Best Act Romandie» und Miss C-Line aus Basel wird von den anderen Musikschaffenden mit dem «Artist Award» ausgezeichnet.

Alle Gewinnerinnen und Gewinner Box aufklappen Box zuklappen Legende: ESC-Zoë Më-t ihrem neuen Betonklotz. SRF/Noëlle Guidon Best Solo Act Trauffer

Gölä

Nemo Best Group Hecht

Megawatt

Heimweh Best Breaking Act Zoë Më

DVW & Naija03

Heimatliebi Best Live Act Stubete Gäng

Hecht

Baby Volcano SRF 3 Best Talent Nina Valotti

Jamila

Edb Best Act Romandie Sami Galbi

Baby Volcano

Mairo Best Streaming Artist Hecht

Jule X

Monet192 Best Hit Hecht – «Mon Amour»

Zoë Më – «Voyage»

Megawatt & Gölä – «Brich mir mis Herz» Artist Award Miss C-Line

Troubas Kater

Camilla Sparksss Most Rising Artist Social Media Jule X

Edb

Lou Kaena Best Solo Act International Alex Warren

Bad Bunny

Taylor Swift Best Group International L2B

Rosé & Bruno Mars

Partynextdoor & Drake Best Breaking Act International Alex Warren

Sombr

Beéle Best Hit International Alex Warren – «Ordinary»

Huntr/X (Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & «KPop Demon Hunters» Cast) – «Golden»

Hugel, Topic & Arash feat. Daecolm – «I Adore You»

Gölä wartet derweil nach wie vor auf seinen ersten Swiss Music Award. Der Berner Mundart-Maler war als «Best Solo Act» und zusammen mit Megawatt für den «Best Hit» nominiert und geht heuer zum zehnten Mal leer aus. Irgendwann klappt's bestimmt, wie bei Baschi vor zwei Jahren.