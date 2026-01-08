2026 gibt's nicht nur ein neues Album von Bruno Mars, er geht damit auch auf Tour. Schweizer Fans müssen aber ins nahe Ausland reisen, um den US-Popstar live zu sehen.

Fast zehn Jahre sind vergangen seit dem Hit-Album «24K Magic», von dem weltweit mehr als fünf Millionen Exemplare verkauft wurden und dessen Songs alleine auf Spotify knapp 7,5 Milliarden Streams verzeichnen. In der Schweiz verbrachte das Werk 30 Wochen in der Hitparade. Nun legt Pop-Gigant Bruno Mars nach.

Am Montag vermeldete der 40-jährige Amerikaner auf Twitter, dass sein neues Album «fertig» ist, jetzt hat er für den 27. Februar seine vierte Platte «The Romantic» angekündigt. Am Freitagmorgen releast er die erste Single-Auskopplung daraus.

Kein Stopp in der Schweiz

Mit den neuen Songs und bekannten Bangern wie «Locked out of Heaven», «That's What I Like» und «Grenade» geht der Musiker, Songwriter und Produzent von April bis Oktober auf Tour. Die Schweiz lässt er dabei aus – wie aktuell einige Popgrössen, darunter Lady Gaga, Bad Bunny und Beyoncé. Gründe dafür können die höheren Produktionskosten hierzulande und ein vergleichsweise kleinerer Markt sein.

In die Nähe der Schweiz schafft es der US-Star jedoch: Paris, Berlin, Amsterdam, Madrid, Mailand und London stehen im Juni und Juli auf dem Tourplan, der Rest passiert in Nordamerika. Die Tickets gehen am 14. Januar in den Vorverkauf.

Stammgast in Vegas

Im Jahrzehnt seit «24k Magic» war Bruno Mars keinesfalls untätig. Der aus Hawaii stammende Sänger hatte von Ende 2016 bis Ende 2025 eine Residency in Las Vegas mit regelmässigen Konzerten im Dolby-Live-Casino und weiteren Venues. Zuletzt spielte er an Silvester und trotz Smartphone-Verbot tauchten – natürlich – Clips davon auf Social Media auf:

2021 hob er gemeinsam mit Sänger und Rapper Anderson .Paak das R&B-Soul-Projekt Silk Sonic aus der Taufe. Das im selben Jahr erschienene Album «An Evening with Silk Sonic» wurde daheim in den USA mit Platin für mehr als eine Million verkaufter Exemplare ausgezeichnet und bringt's auf Spotify aktuell auf 3,5 Milliarden Song-Streams.

Letztes Jahr baute Bruno Mars bereits eine steile Rampe für die neue Platte: Seine Tracks «Die with a Smile» mit Lady Gaga und «APT.» mit Rosé von Blackpink belegten die Plätze eins respektive drei in den globalen Spotify-Jahrescharts. Alleine diese beiden Nummern bringen es bei Spotify und Youtube kumuliert auf fast zehn Milliarden Plays.

Messlatte und Erwartungshaltung für «The Romantic» sind entsprechend hoch. Aber wenn dem einer gerecht werden kann, dann der Typ, der quasi nebenher noch Megahits wie «Right Round» für Flo Rida und Kesha oder «Fuck You» für Ceelo Green geschrieben hat.