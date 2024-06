1 / 33 Legende: Marc Allemann Redaktion und Produktion SRF 2 / 33 Legende: Salvador Atasoy Moderation SRF 3 / 33 Legende: Nico Bär Redaktion und Produktion SRF 4 / 33 Legende: Rachel Beroggi Redaktion und Produktion SRF 5 / 33 Legende: Tobias Bühlmann Redaktion und Produktion Chalr 6 / 33 Legende: Sandro Della Torre Redaktion und Produktion SRF 7 / 33 Legende: Vera Deragisch Moderation SRF 8 / 33 Legende: Tim Eggimann Redaktion und Produktion SRF 9 / 33 Legende: Zoe Geissler Redaktion, Produktion und Moderation. SRF 10 / 33 Legende: Nicoletta Gueorguiev Redaktion SRF 11 / 33 Legende: Raphaël Günther Moderation, Leitung Produktion/Digital SRF 12 / 33 Legende: Nina Gygax Moderation SRF 13 / 33 Legende: Peter Hanselmann Moderation SRF 14 / 33 Legende: Katrin Hiss Moderation zVg 15 / 33 Legende: Romana Kayser Moderation SRF 16 / 33 Legende: Oliver Kerrison Redaktion und Moderation Maximilian Lederer 17 / 33 Legende: Yves Kilchör Redaktion und Produktion SRF 18 / 33 Legende: Martina Koch Redaktion und Produktion SRF 19 / 33 Legende: Vanessa Ledergerber Moderation SRF 20 / 33 Legende: Isabelle Maissen Stv. Redaktionsleiterin, Teamleiterin Moderation SRF 21 / 33 Legende: Nicolas Malzacher Moderation, Redaktion und Produktion SRF 22 / 33 Legende: Daniela Püntener Redaktionsleiterin SRF 23 / 33 Legende: Céline Raval Podcasts SRF 24 / 33 Legende: Dominik Rolli Moderation SRF 25 / 33 Legende: Nicole Roos Redaktion und Produktion SRF 26 / 33 Legende: Lea Saager Redaktion und Produktion SRF 27 / 33 Legende: Silvia Staub Redaktion und Produktion zvg 28 / 33 Legende: Susanne Stöckl Moderation und Produktion SRF 29 / 33 Legende: Reena Thelly Redaktion SRF 30 / 33 Legende: Claudia Weber Moderation SRF 31 / 33 Legende: Simone Weber Produktion SRF 32 / 33 Legende: Sandra Witmer Teamleiterin Planung, Redaktion und Produktion SRF 33 / 33 Legende: Silvan Zemp Redaktion, Produktion und Moderation SRF

Das aktuelle Geschehen begleitet Radio SRF 4 News mit vertiefenden Reportagen, Gesprächen und Live-Dokumentationen. Korrespondentinnen im In- und Ausland, sowie Fachredaktoren ordnen die Ereignisse. Zusammen mit Expertinnen und Experten analysiert SRF 4 News die Themen unserer Zeit. So wird aus Hören Verstehen.

Die Grundstruktur von Radio SRF 4 News bilden die Nachrichtenbulletins zur vollen und zur halben Stunde an 365 Tagen im Jahr. Hinzu kommen die Primetime-Informationssendungen von Radio SRF: HeuteMorgen, Rendez-vous , Info3 und Echo der Zeit.

Nachrichten im Halbstundentakt prägen die Struktur auch am Wochenende. Dazwischen räumt SRF 4 News den längeren Gesprächsformen viel Platz ein. So wird unter anderem die Wochenaktualität in Politik, Wirtschaft und Kultur reflektiert. Die wochenaktuellen Hintergrundgefässe wie «Die Wirtschaftswoche» oder «Die Woche im Tessin und in der Romandie» gehören zu diesen Formaten.

