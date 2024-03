Er war der erste deutsche Popstar der Nachkriegsgeneration. Man nannte ihn auch den «deutschen Elvis». Kein Wunder – war er doch mit dafür verantwortlich, dass bei den Teenagern das Rock'n'Roll-Fieber ausbrach. Kommerziell am erfolgreichsten war er zwar mit seiner Ballade «Schwarze Rose, Rosemarie». Am bekanntesten aber bleibt gewiss sein «Sugar Baby».

«Sugar Baby» ist mein Markenzeichen, meine Visitenkarte

Dennoch will sich Kraus nicht allein auf «Sugar Baby» reduzieren lassen. Hat er auch nicht nötig. In seinen ersten vier Karriere-Jahren veröffentlichte Kraus 36 Titel, die sich insgesamt über zwölf Millionen Mal verkauften. Er war ein gefragter Duett-Partner – unter anderem mit Connie Francis. Mit seiner Gesangspartnerin Conny Froboess zusammen galt er als Teenager-Traumpaar. Daneben befeuerte der Künstler seit Mitte der 1950er-Jahre seine Schauspielkarriere. In rund 30 Kino- und Fernsehfilmen avancierte er auch zum Filmstar.

Den Hüftschwung hat er sich von Elvis abgeschaut

Für die Medien war der leidenschaftliche Sammler von Oldtimer-Autos vor allem aber der «deutsche Elvis». Ein Vergleich, der Kraus schmeichelt, der für ihn aber schon immer hinkt. «Gut, er war mein Ideengeber», gibt er zu. Von Elvis Presley habe er sich zwar den Hüftschwung und das Styling abgeschaut. Musikalisch ging er aber schon bald in eine eigene Richtung mit romantischeren Liedern.

Zu einem persönlichen Treffen mit Elvis kam es nie. Seine Plattenfirma versuchte mit allen Mitteln eine solche Begegnung zu verhindern. Man befürchtete Schlagzeilen wie: «Das Original schüttelt seiner Kopie die Hand.»

Zum Jubiläum wird die Bühne gerockt

Am 18. März 2024 wird Kraus nun also 85 Jahre alt. Eigentlich wäre «jung» treffender. Womöglich ist Peter Kraus sogar der lebende Beweis dafür, dass Musik jung hält. An seinem Ehrentag hat er nämlich vor die Münchner Isarphilharmonie zu rocken und mit seinen Fans zu feiern. Diese dürfen sich auf eine energiegeladene Peter Kraus-Show freuen, bei der er die grössten Hits seiner über 65 Jahre langen Karriere präsentieren wird. Sein «Sugar Baby» darf natürlich auch nicht fehlen.