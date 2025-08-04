Bis am Abend des 25. August konnten Musikerinnen, Songwriter und Produzentinnen ihre potenziellen Lieder für den ESC 2026 in Österreich einsenden und sich so für die bedeutendste Musikbühne der Welt bewerben.

Nach dem ESC ist vor dem ESC: Rund drei Monate nach dem fulminanten Finale in Basel ist bereits die Suche nach dem Eurovision-Beitrag der Schweiz für 2026 losgegangen. Bis am 25. August um 23:00 Uhr hatten Acts, Songwriterinnen und Produzentinnen die Möglichkeit, ihre Songs einzureichen.

Eines der hochgeladenen Lieder wird schliesslich auf der Bühne des Eurovision Song Contest 2026 in Österreich erklingen. Und der Schweiz hoffentlich ähnliche ESC-Erfolge bescheren wie die Beiträge der vergangenen Ausgaben.

Die Liebe zum ESC

Wie «Voyage» von Zoë Më, mit dem sich die Freiburgerin Mitte Mai 2025 in der St. Jakobshalle in die Top Ten sang. Wohlgemerkt ausschliesslich mit Punkten der Jurys aus Musik-Expertinnen und -Experten, vom Publikum gab es bekanntlich keinen einzigen Punkt (es kamen nicht genug Anrufe zusammen, um punkterelevant zu sein).

Direkt nach dem Finale schon gab sich die 24-jährige Musikerin gegenüber SRF kein bisschen enttäuscht über das Ergebnis – im Gegenteil: Sie zeigte sich dankbar fürs Eurovision-Abenteuer, das «sehr fun» gewesen sei. Auch einige Wochen später schwärmt sie noch immer: «Ich habe so viel Support bekommen, dass ich mich die ganze Zeit über mega geborgen gefühlt habe auf der Bühne. Der ESC ist so schön, weil jede und jeder so sein kann, wie sie oder er will.»

Die Zahlen

Und: Der Eurovision Song Contest ist eine der grössten Stages, auf der Musikerinnen und Musiker überhaupt stehen können. Beim Grand Final am 17. Mai sassen insgesamt 166 Millionen Menschen live vorm TV, die Online-Inhalte rund um den ESC 2025 verfolgten weitere hunderte Millionen. In der Schweiz schalteten 880'000 Leute das Finale ein – das ist jede zehnte in der Schweiz lebende Person.

«Voyage» hat alleine auf Spotify und Youtube gegen 20 Millionen Plays. Zoë Më hat im Laufe ihrer ESC-Kampagne über 50'000 Instagram-Followers gewonnen und auf Tiktok mehr als drei Millionen Likes gesammelt. Diesen Sommer ist sie beschäftigt mit Festival-Auftritten und im Herbst tourt sie durch Schweizer Clubs. Über ähnliche Erfolge durften sich auch die Schweizer ESC-Acts vor Zoë freuen – die Zahlen von Nemo waren dank des Sieges natürlich noch beeindruckender.

Der Selektionsprozess

Wie auch in den Jahren zuvor wird der Schweizer Beitrag in einem mehrstufigen Selektionsprozess durch Publikums- und Fachjurys bestimmt. Neben einer Schweizer Publikumsjury bestimmen in mehreren Auswahlrunden auch internationale Publikumsjurorinnen und -juroren mit, wer die Schweiz mit welchem Song am Eurovision Song Contest 2026 in Österreich vertritt.

Die Publikumsjurys werden ergänzt durch eine 25-köpfige internationale Fachjury, die ihre Expertise als Mitglieder der jeweiligen Eurovision-Länderjurys schon unter Beweis gestellt haben.

Den Selektionsprozess setzt SRF wie schon im letzten Jahr in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut YouGov Schweiz um. Die Details zu den Anmeldebestimmungen und zur Selektion sind hier im Reglement veröffentlicht:

Schweizer ESC-Reglement 2026

Die Veröffentlichung

Der Siegersong und die Künstlerin oder der Künstler werden Anfang 2026 bekanntgegeben. Die Auswahl sowie die Betreuung des Schweizer Acts am Eurovision Song Contest 2026 wird von SRF, RTS, RSI und RTR gemeinsam realisiert.