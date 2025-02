Noch keine ESC-Tickets ergattert? Auch, wenn es beim Vorverkauf im Januar nicht geklappt hat, bleibt die Chance bestehen, beim Eurovision Song Contest 2025 in Basel live dabei zu sein. Denn die zweite Verkaufswelle folgt Ende März.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Nachfrage nach den ESC-Karten ist riesig: Beim ersten Vorverkauf Ende Januar waren die Tickets für die Live- sowie Preview-Shows nach nur wenigen Minuten vergriffen. Insgesamt wurden bereits 42'000 Tickets für den Eurovision Song Contest verkauft – doch damit ist der Run auf die ESC-Plätze in der Basler St. Jakobshalle noch nicht vorbei.

Wie kann man Tickets für den ESC in Basel kaufen?

Die gute Nachricht zuerst: Wer sich für den Presale bis zum 10. Januar 2025 auf Ticketcorner registrierte, kann sich freuen: Denn am Donnerstag, 27. März, startet um 12 Uhr die zweite Verkaufsrunde. Alle Registrierten, die bislang noch keine Tickets ergattern haben, werden per E-Mail benachrichtigt und können mithilfe ihres Zugangscodes auf der offiziellen Verkaufsplattform ticketcorner.ch die Tickets bestellen. Pro Person können dann maximal vier Karten gekauft werden. Besonders ist auch, dass Fans barrierefreie Plätze nur via Mail buchen können: esc@ticketcorner.ch.

Passend zum Thema ESC-Teilnahme Diese Länder und Acts sind 2025 in Basel dabei

Die schlechte Nachricht: Ohne die Pre-Registrierung wird man zum Vorverkauf nicht zugelassen. Auch, wenn man bereits im ersten Presale Karten erwerben konnte, ist man von der zweiten Welle ausgeschlossen. Allerdings besteht immer noch die Chance, zum späteren Zeitpunkt verifizierte Tickets auf einem anderen Weg zu kaufen – und zwar im Fansale auf der offiziellen Verkaufsplattform Ticketcorner.

Für welche Shows gibt es Tickets?

Das grosse ESC-Finale am 17. Mai gilt als die begehrteste Show des Wettbewerbs, sie ist allerdings nicht die einzige. Das Publikum kann an insgesamt neun Live-Shows teilnehmen. Denn für die beiden Halbfinals sowie das Finale gibt es jeweils drei Shows: die Evening Preview Show, die Afternoon Preview Show und die Live TV-Show.

Das sind die Shows Box aufklappen Box zuklappen Erster Halbfinal Evening Preview Show: Montag, 12. Mai, 21 Uhr

Afternoon Preview Show: Dienstag, 13. Mai, 15 Uhr

Live TV Show: Dienstag, 13. Mai, 21 Uhr Zweiter Halbfinal Evening Preview Show: Mittwoch, 14. Mai, 21 Uhr

Afternoon Preview Show: Donnerstag, 15. Mai, 15 Uhr

Live TV Show: Donnerstag, 15. Mai, 21 Uhr Finale Evening Preview Show: Freitag, 16. Mai, 21 Uhr

Afternoon Preview Show: Samstag, 17. Mai, 13.30 Uhr

Live TV Show: Samstag, 17. Mai, 21 Uhr

Die zwei Preview-Shows dienen dabei als Generalproben, bei denen der Ablauf identisch zu der Live-Übertragung ist. Der einzige Unterschied: Bei den Previews wird nur eine randomisierte Abstimmung eingesetzt.

In welchem Halbfinal tritt die Schweiz auf? Box aufklappen Box zuklappen Die Schweiz tritt im ersten Halbfinal am 13. Mai auf. Als Gastgeberland muss sie sich aber keine Sorgen um das Voting machen, denn ihr ist ein Finalplatz garantiert. Das sind die weiteren Länder im ersten Halfinal: Schweden

Ukraine

Slowenien

Island

Estland

Polen

Portugal

Niederlande

Aserbaidschan

Albanien

San Marino

Belgien

Zypern

Kroatien

Norwegen

Italien

Spanien Im zweiten Halbfinal am 15. Mai treten dann die folgenden Länder auf: Österreich

Litauen

Armenien

Montenegro

Griechenland

Irland

Australien

Lettland

Tschechien

Israel

Malta

Finnland

Dänemark

Luxemburg

Georgien

Serbien

Deutschland

Frankreich

Grossbritannien

Die Evening Show findet am Abend vor der Live-TV-Show statt, das Afternoon Preview ist der Testlauf am Nachmittag vor der TV-Ausstrahlung. Besonders an der Vorabend-Show ist, dass man die Aufnahmen daraus im Fernsehen einsetzt, falls bei der Live-TV-Show etwas schiefgehen würde.

Was kosten die ESC-Tickets?

Die Preise bewegen sich zwischen 10 und 350 CHF – je nach Show und Kategorie. Die teuersten Tickets gibt es für das Finale, am billigsten sind die Karten für das Afternoon Preview. Hier ist die vollständige Übersicht aller Preise und Kategorien:

Halbfinals

Evening Preview Show Afternoon Preview Show Live-TV-Show Arena-Bereich (Stehplätze) 170 CHF 60 CHF 270 CHF Kategorie 1 (Sitzplätze) 160 CHF 55 CHF 250 CHF Kategorie 2 (Sitzplätze) 155 CHF 40 CHF 230 CHF Kategorie 3 (Sitzplätze) 120 CHF 25 CHF 170 CHF Eingeschränkte Sicht (Sitzplätze) 50 CHF 10 CHF 70 CHF Rollstuhl 120 CHF 25 CHF 170 CHF

Finale

Evening Preview Show Afternoon Preview Show Live-TV-Show Arena-Bereich (Stehplätze) 220 CHF 100 CHF 350 CHF Kategorie 1 (Sitzplätze) 210 CHF 95 CHF 330 CHF Kategorie 2 (Sitzplätze) 200 CHF 80 CHF 295 CHF Kategorie 3 (Sitzplätze) 160 CHF 60 CHF 220 CHF Eingeschränkte Sicht (Sitzplätze) 65 CHF 25 CHF 90 CHF Rollstuhl 160 CHF 60 CHF 220 CHF

Bei nicht verifizierten Verkaufsstellen ist Vorsicht geboten: Die Schwarzmarkt-Tickets fallen nicht nur viel teurer aus, sondern können auch gefälscht und damit ungültig sein. Deshalb rät die Eurovision Broadcasting Union (EBU) dazu, Tickets nur über die offizielle Ticketplattform Ticketcorner zu kaufen.