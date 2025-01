Welche Länder gehen beim Eurovision Song Contest 2025 in Basel an den Start? Die Übersicht.

Die Vorbereitungen in der «Host City» Basel laufen bereits auf Hochtouren. Unter dem Motto «United by Music» findet am 17. Mai 2025 das Finale statt. Doch welche Länder sind am 69. ESC dabei?

Die Suche nach dem Schweizer Beitrag für den Eurovision Song Contest 2025 läuft noch – die Anmeldefrist ist aber bereits abgelaufen. Der Schweizer Act sowie der Song werden voraussichtlich Ende Februar oder Anfang März 2025 bekannt gegeben. Der Act ist beim Heim-ESC direkt für die Finalshow qualifiziert.

Mitmachen am ESC dürfen übrigens alle aktiven Vollmitglieder der Europäischen Rundfunkunion EBU, sie müssen aber nicht. Nicht dabei sein dürfen die Länder Belarus (seit 2021) und Russland (seit 2022). Aus finanziellen Gründen nicht teilnehmen will 2025 die Slowakei mit dem Sender RTVS.

Mit 68 Teilnahmen ist Deutschland das Land, das am häufigsten beim ESC auf der Bühne stand. Dahinter folgen Grossbritannien und Frankreich mit je 67 Teilnahmen. Kein Wunder, die drei Länder gehören auch zu den sogenannten «Big-Five». Die Schweiz liegt mit 64 Teilnahmen auf Rang 9.