- Das grosse Finale des 70. Eurovision Song Contest 2026 läuft seit 21 Uhr in der Wiener Stadthalle. Das Finale des grössten Musikwettbewerbs der Welt wird live im TV auf SRF 1 und im Stream auf Play SRF gezeigt – und hier im Ticker mit angespitzter Schreibe begleitet.
- 25 Acts treten an – darunter das Gastgeberland Österreich, dessen Countertenor JJ den ESC 2025 in Basel mit dem Stück «Wasted Love» gewann. Er eröffnet die heutige Show.
- Die Schweizerin Veronica Fusaro konnte sich im zweiten Semi-Final am Donnerstag nicht qualifizieren und ist darum nicht mehr im Rennen.
Schimun Krausz
Musikredaktor
Schimun Krausz schreibt Texte und produziert Videos zu Musikthemen bei SRF 3, Social Media inklusive. The 1975 ist die beste Band der Welt und er lässt keine andere Meinung zu (also bis Frontmann Matty Healy sich endgültig ins gesellschaftliche Abseits gelabert hat).
Themen in diesem Liveticker
- Safety first
- Der Text passt zwar auf einen Fingernagel, ...
- 20. Schweden: Felicia – «My System»
- Die paar «Subs» sind killer
- Hat er manchmal Glitches im Gesicht?
- 19. Litauen: Lion Ceccah – «Sólo Quiero Más»
- Mehr on point als ihre Stimme ...
- 18. Polen: Alicja – «Pray»
- Apropos Geige
- 17. Finnland: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – «Liekinheitin»