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Eurovision Song Contest 2026 Zauberflöte und «Wasted Love»: JJ eröffnet die ESC-Show

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16.05.2026, 16:54

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  • Das grosse Finale des 70. Eurovision Song Contest 2026 läuft seit 21 Uhr in der Wiener Stadthalle. Das Finale des grössten Musikwettbewerbs der Welt wird live im TV auf SRF 1 und im Stream auf Play SRF gezeigt – und hier im Ticker mit angespitzter Schreibe begleitet.
  • 25 Acts treten an – darunter das Gastgeberland Österreich, dessen Countertenor JJ den ESC 2025 in Basel mit dem Stück «Wasted Love» gewann. Er eröffnet die heutige Show.
  • Die Schweizerin Veronica Fusaro konnte sich im zweiten Semi-Final am Donnerstag nicht qualifizieren und ist darum nicht mehr im Rennen.

Schimun Krausz

Musikredaktor

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Schimun Krausz schreibt Texte und produziert Videos zu Musikthemen bei SRF 3, Social Media inklusive. The 1975 ist die beste Band der Welt und er lässt keine andere Meinung zu (also bis Frontmann Matty Healy sich endgültig ins gesellschaftliche Abseits gelabert hat).

SRF 3 Musik

Themen in diesem Liveticker

  • Michael Ostrowskis Garderobe
  • Alternativer Fokus
  • Hach ja, die Hosts
  • Und es landesflaggt weiter
  • Entwarnung: JJ ist back!
  • Da platzt das patriotische Herz
  • War's das schon mit dem Auftritt von Vorjahressieger JJ?
  • Greenroom-Orchester
  • Nemo ist unsterblich
  • Bitte erheben

SRF 3, 16.5.2026, 14:20 Uhr

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