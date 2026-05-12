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Semi-Final 1 im Liveticker Vicky Leandros eröffnet das erste Halbfinale des ESC 2026

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12.05.2026, 16:26

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  • Der Eurovision Song Contest steigt 2026 in Wien, nachdem der Österreicher JJ vergangenes Jahr in Basel mit dem Lied «Wasted Love» gewonnen hat.
  • Das erste Halbfinale am Dienstag findet noch ohne Schweizer Beteiligung statt – Veronica Fusaro tritt mit «Alice» am Donnerstag im zweiten Semi Final an.
  • Alle News und Hintergründe zum ESC 2026 gibt's hier.

Schimun Krausz

Musikredaktor

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Schimun Krausz schreibt Texte und produziert Videos zu Musikthemen bei SRF 3, Social Media inklusive. The 1975 ist die beste Band der Welt und er lässt keine andere Meinung zu (also bis Frontmann Matty Healy sich endgültig ins gesellschaftliche Abseits gelabert hat).

SRF 3 Musik

Themen in diesem Liveticker

  • ESC-Legende Vicky Leandros live

SRF 3, 12.5.2026, 16:50 Uhr

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