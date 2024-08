Moderator Stefan Büsser zeigt, wie viel (Vor-)Arbeit in jeder Episode der beliebten Live-Show steckt.

So bereitet sich Stefan Büsser auf den «Donnschtig-Jass» vor

Der «Donnschtig-Jass» ist zurück! Moderator Stefan Büsser nimmt alle Interessierten mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Live-Sendung, die auch im Sommer 2024 wöchentlich von einem anderen Dorfplatz in der Schweiz gesendet wird. Für so eine Aussenproduktion braucht es viel Vorarbeit – und mehrere Proben.

Live-Fernsehen ist immer spannend, weil es keine zweite Chance gibt.

Intensive Vorbereitungen

Am Tag der Live-Sendung beginnt der Arbeitstag für Büsser bereits um halb zwölf Uhr mit einer Stellprobe. Dabei lernt das Team den Platz kennen und jede Kamera findet ihre Position.

Auch Durchlaufproben sind wichtig; sie zeigen, ob technisch alles funktioniert. Was kann man noch verbessern? Das Team spricht sich immer wieder ab. Schliesslich wird bei der Hauptprobe die Sendung eins zu eins durchgespielt wird.

«Fernsehen geht immer wahnsinnig lange und es ist extrem aufwändig», fügt Büsser hinzu. Er hat bemerkt, die Zuschauerinnen und Zuschauer sind oft überrascht, wie viel Arbeit hinter einer scheinbar lockeren Sendung steckt.

Das Live-Erlebnis

Der «Donnschtig-Jass» lebt von der Atmosphäre mit den Menschen vor Ort. Schon während des Tages füllt sich der Dorfplatz. «Dieses Live-Erlebnis ist selten im Fernsehen, dabei spüren die Leute, wir sind gerne da», so Büsser.

Wir sind das Fernsehen, das man beim ‹Donnerstag-Jass› auch mal anfassen kann und wo immer eine Riesenparty auf dem Platz ist.

Und zur Einstimmung gibt es vor der Sendung ein Warm-up fürs Publikum .

Der «Donnschtig-Jass» und was ihn ausmacht Box aufklappen Box zuklappen Legende: Das Moderatorentrio Stefan Büsser, Rainer Maria Salzgeber und Sonja Kälin (von links) SRF / Oscar Alessio Jass-Runden, Musik-Acts, unterhaltsame Talk-Gäste und ein fröhliches Publikum in wechselnden Ortschaften der Deutschschweiz – dafür ist der «Donnschtig-Jass» bekannt. Die Unterhaltungsshow gibt es seit 1982. 2024 läuft der «Donnschtig-Jass» vom 4. Juli bis 15. August – immer donnerstags live auf SRF 1. Jede Woche wird von einem anderen Dorfplatz in der Schweiz gesendet. Rainer Maria Salzgeber, Stefan Büsser und Sonja Kälin moderieren. Die Sendung macht Laune durch ihre einzigartige Atmosphäre und die Interaktion mit dem Publikum.

«Go» für die Riesenparty

«Vor dem Donnschtig-Jass bin ich eigentlich nie nervös, weil ich weiss, ich habe mit Rainer Maria Salzgeber und Sonja Kälin zwei absolute Profis an der Seite», sagt Stefan Büsser. Und dann seien auch noch all die anderen da, die nicht am Fernsehen zu sehen sind, die im Hintergrund arbeiten.

Kurz vor dem Start der Live-Sendung lockert sich das Moderationstrio noch auf und macht ab, wer was zur Begrüssung sagt.

Ab dem Moment, wo es heisst ‹Go›, sind wir Show-Rössli, ab dann rennen wir los.

Und schon läuft die Riesenparty: «Das ist der «Donnschtig-Jass – live aus Seengen im Kanton Aargau.»