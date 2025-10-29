 Zum Inhalt springen

Adressbuchschwindel Gerichtsentscheid im Aargau gegen Registerhai

«Local-suche.ch» wurde im Aargau verurteilt. Die Fake-Rechnungen des Unternehmens erinnerten stark an Localsearch.

29.10.2025, 07:06

Sie spielen bewusst mit bekannten Firmennamen und Logos und schicken falsche Rechnungen an KMU in der Hoffnung, die Buchhaltung winke sie durch. Die Klage der Swisscom-Tochter Localsearch gegen den Registerhai «local-suche.ch» ist vom Handelsgericht des Kantons Aargau teilweise gutgeheissen worden. 

Hinter «local-suche.ch» steht die Firma «Swiss Local Search Directories». Im Frühling 2025 berichtete das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» über die Fälle. Mehrere KMU meldeten sich, weil sie Rechnungen dieser Firma erhalten hatten. Deren Vorwurf: Mit ihrem Namen setze die Firma bewusst darauf, dass sie mit Localsearch und SwisscomDirectories verwechselt werde. Die kritisierte Firma hatte damals auf Anfragen nicht reagiert.

Klage teilweise gutgeheissen   

Das Handelsgericht des Kantons Aargau verbietet nun in seinem Entscheid der Firma «Swiss Local Search Directories», Logo und Internetseite weiter zu verwenden und damit ohne entsprechenden Auftrag Rechnungen zu versenden.

Die Prozesskosten von 5000 Franken muss die Firma ebenso übernehmen, wie auch eine Entschädigung in der Höhe von gut 10’000 Franken zugunsten der Swisscom-Tochter. SRF wollte die verurteilte Firma erneut um eine Stellungnahme bitten – die E-Mail-Anfrage ist als unzustellbar zurückgekommen.

Radio SRF 1, Espresso, 29.10.25, 8:10 Uhr

