Ist es rechtlich korrekt, was die Firma Mystrom macht? Das wollen zwei Kunden von Mystrom von SRF wissen. Vertragsrechtsexperte Frédéric Krauskopf, Professor an der Universität Bern, sagt: «Dieses Vorgehen ist zwar unangenehm und nicht gerade kundenfreundlich. Es geht rechtlich aber gerade noch so durch.» Einseitige AGB-Änderungen seien unterdessen an der Tagesordnung.

Wichtig sei unter anderem, dass die Firma die Kunden rechtzeitig darüber informiere und ihnen ausreichend Zeit gebe, um zu reagieren. Das sei in diesem Fall eingehalten worden. Zudem halte er die Abo-Preise für sehr tief, so Krauskopf. Auf der anderen Seite sei es aber schon eine tiefgreifende Systemänderung, wenn eine kostenlose Leistung in ein Abo-System überführt werde. Überdies sei es in den alten AGB nicht klar festgehalten, dass man mit einem solchen Wechsel rechnen müsse.