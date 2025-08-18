Worum geht es? Betrüger nutzen die neuen US-Zölle als Vorwand für gefälschte Schnäppchen auf Social Media. Angeblich verhökert der Sportartikelhändler Decathlon Rucksäcke von North Face für nur zwei Franken. Wegen Trumps Zöllen seien die Lager in Europa überfüllt. Doch das Angebot ist ein Phishing-Versuch, um persönliche Daten und Geld zu stehlen.

So kann ein Facebook-Betrug aussehen

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Screenshot eines Facebook-Betrugs. Bildquelle: SRF. 1 / 3 Legende: Screenshot eines Facebook-Betrugs. SRF

Bild 2 von 3. Angeblich gibt es Sportartikel zum Schnäppchenpreis. Bildquelle: SRF. 2 / 3 Legende: Angeblich gibt es Sportartikel zum Schnäppchenpreis. SRF

Bild 3 von 3. Angebliche Exklusivität wird dargeboten. Bildquelle: SRF. 3 / 3 Legende: Angebliche Exklusivität wird dargeboten. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wie funktioniert der Betrug? Die Masche läuft über Facebook: Der Post stammt angeblich von einer jungen Frau. Darin teilt sie einen Link zu einem exklusiven Angebot, welches eigentlich nur Mitarbeitende kennen würden. Wer darauf klickt, erfährt: Um zu profitieren, müsse man zuerst eine Umfrage zu Decathlon ausfüllen. In Wahrheit handelt es sich dabei um eine Phishing-Seite, die sensible Daten abgreift und allenfalls Zahlungen auslöst.

Sind ähnliche Fälle bekannt? Ja, ein praktisch identisches Fake-Angebote mit günstigen Rucksäcken kursierte bereits im Frühling 2025. Die Betrüger verwendeten damals dieselben Bilder. Der Betrug wurde also einfach mit einem aktuellen Aufhänger «neu verpackt» – eben mit dem Bezug zu Donald Trumps Zöllen.

«Espresso» ist an Ihrer Meinung interessiert Box aufklappen Box zuklappen Berichten Sie uns über Ihre Erfahrungen und schreiben Sie uns Ihre Meinung!

Wie reagiert Decathlon? Decathlon Schweiz sind diese Fake-Posts bekannt. Der Sportartikelhändler publiziert bereits seit dem Frühling entsprechende Warnungen. Zudem hat Decathlon die Social-Media-Plattformen kontaktiert, auf denen die Posts aufgetaucht sind: «Um dagegen vorzugehen und die systematische Schliessung der Absenderkonten zu verlangen», schreibt Decathlon auf Anfrage des SRF-Konsumentenmagazins «Espresso». Zusätzlich wurden spezielle Faktenprüfer eingeschaltet, die solche Posts als Betrug markieren und entfernen helfen.

Was rät Decathlon den Kundinnen und Kunden? In Sozialen Medien wachsam und nicht auf verdächtige Angebote reagieren. Wer solche sehe, solle diese als verdächtige Aktivitäten oder Profile dem Plattformbetreiber melden. Decathlon empfiehlt seiner Kundschaft, Produkte direkt über den offiziellen Online-Shop zu bestellen. «Im Zweifelsfall hilft unser Kundendienst weiter und bestätigt oder widerlegt die Seriosität von Werbeangeboten.»