«Ab sofort können Sie ein ganzes Leben lang gratis das neueste digitale Swisscom TV geniessen.» So schreibt es die Swisscom einem Kunden im Jahr 2013. Ein «sensationelles Angebot» sei das. Falls der Kunde schon ein TV-Abo bei einem anderen Anbieter habe, könne er dieses kündigen, «da Sie mit dem kostenlosen Swisscom TV keinen anderen TV-Anbieter mehr brauchen».

Leeres Versprechen

Der Kunde hat das Angebot damals angenommen. Seither habe es zwar in seinem Swisscom-Abo mehrere Änderungen gegeben, aber gemäss den Rechnungen sei das Fernsehen für ihn tatsächlich immer gratis gewesen. Bis jetzt: «Heute bezahle ich für das Fernsehen etwa gleichviel wie vor 2013», sagt der Kunde zum SRF-Konsumentenmagazin «Espresso».

15 Franken muss er pro Monat für sein Blue-TV-Abo bezahlen. Das ist nicht alle Welt, «aber es ärgert mich einfach», so der Kunde. «Schliesslich hat mir die Swisscom damals schwarz auf weiss mehrfach versprochen, dass das Fernsehen für mich ein Leben lang gratis sei.»

Sortiment ausgemistet

Swisscom hatte im Frühling 2024 angekündigt, im Sommer mehrere alte Angebote zu streichen. Die Begründung: Alte Tarife würden im Hintergrund einen grossen Mehraufwand generieren und beispielsweise die Schulung von Mitarbeitenden komplizierter machen. Aus diesem Grund werde das Sortiment von Zeit zu Zeit angepasst.

Heute ist man sicher zurückhaltender mit solchen Versprechen

Das TV-Abo wird unterdessen also mit 15 Franken auf der Rechnung ausgewiesen. Und so erinnerte sich der Kunde dann auch an das Schreiben aus dem Jahr 2013. Tatsächlich wurde sein damaliges Produkt «Swisscom TV light», das der Kunde dann bezogen hatte, bereits 2017 eingestellt.

Swisscom hat «sicher nicht ideal» formuliert

Auf ihr «Für-immer-gratis»-Versprechen angesprochen, heisst es bei Swisscom, das Schreiben aus dem Jahr 2013 sei «sicher nicht ideal formuliert» gewesen. Allerdings betont Mediensprecherin Annina Merk: «Natürlich haben wir schon damals in den Geschäftsbedingungen festgehalten, dass das Produkt jederzeit angepasst und auch eingestellt werden kann.»

Was ja dann 2017 auch passiert sei. Trotz Hintertürchen in den Geschäftsbedingungen: «Heute ist man sicher zurückhaltender mit solchen Versprechen», sagt Annina Merk mit Blick auf die schnelle Entwicklung in der Telekommunikation. Was heute noch aktuell sei, sei vielleicht morgen schon wieder überholt.

In guter Gesellschaft

Dass Rabatte, Spezialpreise oder gar Gratis-Angebote angeblich ein Leben lang gültig sind, ist ein Versprechen, das Telekom-Unternehmen gerne machen. So hatte beispielsweise Sunrise über ihr Schnäppchenportal Quqa Mobilfunk- sowie Internet- und TV-Abos zu Spezialpreisen verkauft.

Und diese Preise sollten «ein Leben lang» gelten. Auch das war ein leeres Versprechen, wie «Espresso» berichtete. Sunrise wollte die Preise erhöhen. Das Unternehmen krebste dann allerdings nach massiver Kritik aus der Kundschaft zurück.