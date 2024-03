Beim Halbtax Plus gibt’s Startschwierigkeiten

Eigentlich macht man mit dem Halbtax Plus einen guten Deal: Für beispielsweise 1500 Franken gibt es ÖV-Tickets im Wert von 2000 Franken. Dieses Guthaben ist dann als Zahlungsmittel in der SBB-App hinterlegt und wird mit jedem Ticketkauf kleiner.

Mit Restguthaben gibt’s kein neues Abo

Wenn sich das Guthaben dem Ende zuneigt, kann das allerdings zum Problem werden: Reicht das Guthaben nämlich nicht aus für den nächsten Ticketkauf, so kann das Billett nicht gekauft werden. Logisch wäre, dass man in diesem Fall neues Guthaben einzahlt bzw. das Abo erneuert. Doch das geht nicht: Denn wer noch über ein Restguthaben verfügt, kann laut einem Bericht der Tamedia-Medien kein neues Halbtax Plus lösen.

Heisst also: Wer beispielsweise noch über ein Halbtax-Plus-Guthaben von 23.40 Franken verfügt, müsste ein Billett finden, das exakt 23.40 Franken teuer ist, um sein Restguthaben komplett aufzubrauchen.

Alliance Swisspass: «Sehr wenige» Betroffene

Laut der Branchenorganisation Alliance Swisspass haben bislang rund 70'000 Personen ein Halbtax Plus. Sie alle sind theoretisch von diesem Problem betroffen. Jedoch seien es bislang nur «sehr wenige», wie es auf Anfrage heisst.

Das Abo-Modell wurde erst im Dezember 2023 eingeführt. Die Abos sind ein Jahr gültig und die meisten Kundinnen und Kunden hätten erst einen Bruchteil des Guthabens benutzt. Dennoch müssen die Verantwortlichen über die Bücher. Alliance Swisspass ist zuversichtlich, dass die Erneuerung des Guthabens noch «vor dem Zeitpunkt, wo der Grossteil der Kundinnen und Kunden das Guthaben aufgebraucht hat», automatisiert und digital möglich sein wird.

Kundendienst anrufen – oder an den Schalter

Bis es so weit ist, lohnt es sich, den aktuellen Stand des Guthabens regelmässig zu prüfen, um nicht unerwartet plötzlich mit zu wenig Geld dazustehen. Wer sein Guthaben jetzt erneuern will, dem empfiehlt Alliance Swisspass, entweder den SBB-Kundendienst anzurufen oder an einen bedienten Schalter zu gehen. Im Fall, den die Tamedia-Medien aufgegriffen haben, wurde dann das bestehende Halbtax-Plus-Abo storniert. Das Restguthaben sollte ihm ausbezahlt werden.

Eine weitere Möglichkeit, böse Überraschungen zu vermeiden, ist das Hinterlegen von weiteren Zahlungsmitteln – beispielsweise eine Kreditkarte oder Twint. So kann man auf diese Alternativen zurückgreifen, wenn das Halbtax-Plus-Guthaben für das gewünschte Ticket nicht reicht.