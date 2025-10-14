Wie man im Internet surft, ist entscheidend dafür, wie viele Daten man preisgibt. Darauf sollten User achten.

Man weiss es eigentlich: Man sollte sorgsam umgehen mit Daten, die man im Internet preisgibt. Doch Userinnen und User sind damit schnell überfordert, komplizierte Einstellungen, zu viele Wahlmöglichkeiten – der eine oder die andere mag auch denken: «Die haben ja meine Daten sowieso schon …»

Doch es gibt durchaus einfache Dinge, die Nutzerinnen und Nutzer tun können, um ihre Daten besser zu schützen. Dazu gehört die Wahl des Browsers und der Suchmaschine, mit denen man sich ins Internet begibt. SRF-Digitalredaktorin Tanja Eder erklärt: «Der Browser verschafft uns Zugriff aufs Internet – und das wiederum gibt ihm Macht.»

Schutz vor Cookies oft nur mittelmässig

Diese Macht kann ein Browser missbrauchen, um Nutzerinnen und Nutzer auszuspionieren, oder er kann sie nutzen, um sie vor Spionage zu schützen – zum Beispiel vor Tracking-Cookies. Diese werden von Unternehmen genutzt, um Informationen über Nutzende zu speichern und sie beim Surfen zu verfolgen.

Die vorinstallierten Browser, das sind meist Chrome, Edge oder Safari, bieten vor solchen gespeicherten Informationen einen eher mittelmässigen Schutz, so Tanja Eder. Man kann zwar viele Einstellungen individuell anpassen, damit der Privatsphärenschutz besser wird – einfacher ist es aber, direkt einen Browser zu wählen, der standardmässig auf Datenschutz ausgelegt ist.

Browser, die die Privatsphäre besser schützen Box aufklappen Box zuklappen Es gibt viele – hier eine Auswahl von empfohlenen Browsern: Brave

Firefox

Epic

LibreWolf

DuckDuckGo

Tor-Browser

Wenn man sich entschieden und einen Browser installiert hat, sollte man ihn zuerst als Standardbrowser festlegen. Die meisten Browser bieten das beim ersten Start direkt an. Danach kann man die Sicherheitseinstellungen und den Cookie-Schutz anpassen.

Auch bei Suchmaschinen ist Sicherheit ein Thema

Auch die Suchmaschine ist wichtig, um Daten besser zu schützen: Standardmässig wird oft Google oder Bing genutzt. Aber es gibt Alternativen, die keine oder zumindest weniger Daten sammeln.

Google weiss zum Beispiel sehr viel über seine Nutzenden und deren Suchverhalten, während datenschutzfreundliche Suchmaschinen wie DuckDuckGo für mehr Privatsphäre sorgen.

Suchmaschinen, die die Privatsphäre besser schützen Box aufklappen Box zuklappen Es gibt viele – hier eine Auswahl von empfohlenen Suchmaschinen: Brave Search

metaGer

DuckDuckGo

StartPage

Onesearch