Nicht alle Pannen zu Hause werden von «TCS Home» – wie in der Werbung versprochen – auch am Sonntag behoben.

TCS Home: Nicht immer 24/7 Hilfe in Not?

Das verspricht die Versicherung: «TCS Home» spricht in der Werbung von einem 24/7-Service bei Pannen zu Hause. Also auch am Wochenende oder in der Nacht. Doch wie ein TCS-Kunde aus Rupperswil im Kanton Aargau feststellen musste, gilt dreckiges Geschirr in einem defekten Geschirrspüler als Notfall – ein kaputter Boiler ohne Warmwasser jedoch nicht. Das kann der Mann nicht nachvollziehen und meldet sich deshalb beim SRF-Konsumentenmagazin «Espresso».

Das ist konkret passiert: Der Kunde meldete dem TCS an einem Sonntag, sein Boiler sei defekt: kein Warmwasser! Die Frau am Telefon erklärte ihm, man habe leider im ganzen Kanton keinen einzigen Sanitär auf Pikett, den man vorbeischicken könnte, dies sei erst am Montag möglich. Der Aargauer ist genervt: Obwohl der Schaden nicht schlimm sei, habe er die Versicherung wegen möglicher Pannen am Wochenende abgeschlossen. Die Werbung zeige Fallbeispiele auf, die weit weniger schlimm seien als ein kaputter Boiler.

Das sagt der TCS: Ein Mediensprecher verweist auf die AGB von «TCS Home» und sagt: «Bei Notfällen schickt der TCS auf jeden Fall jemanden vorbei, ganz egal in welchem Kanton der Kunde wohnt.» Ob ein Schaden als Notfall eingestuft werde, entscheide der TCS-Experte und dieser habe nachvollziehbar und korrekt entschieden. «Wenn aus einem Boiler Wasser herausläuft und Bodenschäden verursacht, ist es eher als Notfall einzustufen, als wenn der Boiler einfach defekt ist», so der Mediensprecher.

Der TCS verspricht Besserung: «Die Kriterien für Notfalleinsätze werden laufend überprüft und den konkreten Boiler-Fall würden wir künftig anders beurteilen» erklärt der Mediensprecher des TCS. «Wir nehmen den Fall auch als Anlass, die Texte auf der Website zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.» TCS Home sei ein junges Produkt, das laufend weiterentwickelt und an die Kundenbedürfnisse angepasst würde.