Die Woche vom 6. bis 10. Januar 2025 steht beim SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» ganz im Zeichen des 50-jährigen Bestehens. Am Mittwoch, 8. Januar – dem eigentlichen Geburtstag –, ist die ehemalige Konsumentenschützerin und alt Bundesrätin Simonetta Sommaruga zu Gast und spricht über die Relevanz von Konsumentensendungen und den Stand des Konsumentenschutzes in der Politik. In einem «Rechtsfrage Spezial» schöpft «Espresso»-Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner aus ihrem Fundus und berichtet von ihren schwierigsten Fällen. Zudem schaut die Redaktion auf die Anfänge von «Index 5 vor 12» und «Espresso» zurück – mit unterhaltsamem Archivmaterial und illustren Gästen. Zum Abschluss der Jubiläumswoche gibt es einen Blick hinter die Kulissen, und das Team beantwortet Fragen aus dem Publikum.

Ihre Fragen und Meinung zu «Espresso»: 0848 37 77 37 (Telefonbeantworter) oder per Mail an espresso@srf.ch.

Die allererste Sendung: Der 8. Januar 1975 ist die Geburtsstunde des Konsumentenmagazins im Radio. Wöchentlich berichtet die Sendung «Index 5 vor 12» über den Konsumalltag. In der ersten Ausgabe geht es um stundenlange Wartezeiten beim Gynäkologen – als «trostlos» beschreiben Betroffene die Situation. Weiter entlarvt die Redaktion Schönfärbereien in Reiseprospekten oder hinterfragt den Boom neuer Einkaufszentren.

Ex-Radiofrau Ellinor von Kauffungen erinnert sich: Bekannte Radiostimmen wie Ellinor von Kauffungen prangerten in den Anfangsjahren von «Index 5 vor 12» Werbefallen und abstruse Heilsversprechen an. Wucher, Betrug, schlechte Kundendienste, tückische Klauseln in AGBs – auch heute seien viele der damaligen Themen noch aktuell, meint die ehemalige Radiofrau. 50 Jahre Konsumentenschutz im Radio hätten auch beim Publikum etwas bewirkt: «Ich glaube, man hat ein Bewusstsein geschaffen dafür, dass sich die Leute nicht mehr alles gefallen lassen und sich wehren», sagt Ellinor von Kauffungen.

Ein Blick hinter die Kulissen von «Espresso»: Wie entsteht eigentlich eine «Espresso»-Sendung? Unsere Reportage zeigt den Redaktionsalltag. Neben Sitzungen, Interviews und Diskussionen zu möglichen Themen und Beiträgen, darf eine Prise Humor nicht fehlen. Dann zum Beispiel, wenn die Aussprache des Tabaks Snus für eine kleine Kontroverse sorgt.