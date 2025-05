In der Serie «Darf man das?» beantwortet «Kassensturz» Rechtsfragen aus dem Alltag. Ist es erlaubt, fremde Pflanzen einfach zurückzuschneiden?

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Karla geniesst den Sommer auf ihrem Gartensitzplatz. Doch im Garten ihrer Nachbarin spriessen Rosensträucher in die Höhe und ragen auf ihre Seite herüber. Karla hat sich an den scharfen Dornen schon verletzt.

Das Dossier Box aufklappen Box zuklappen Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner beantwortet Fragen aus dem Alltag. Hier geht's zu den gesammelten Werken.

Deshalb greift sie zur Gartenschere und schneidet die überragenden Zweige ab. Die Nachbarin kocht vor Wut und schreit Karla an, was ihr da einfalle! Was zu ihr herüberwachse, dürfe sie abschneiden, beharrt Karla. Doch: darf man Büsche von Nachbarn stutzen? Darf man das?

Die Auflösung im Detail gibt es heute Abend um 21:10 im «Kassensturz»